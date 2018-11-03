Yer fıstığı üretimi artıyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Adana'da, 2008'de 34 bin ton civarında olan üretimin bu sezon 100 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hasadının sonuna gelinen yer fıstığının, 2008 yılında 92 bin 320 dekar olan ekim alanı yüzde 170 artarak bu yıl 250 bin dekara yükseldi.

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan kentte, üretim ise 11 yılda yüzde 194 arttı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Adana’da birinci ürün yer fıstığı hasadının tamamlandığını, ikinci üründe de hasadın sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Türkiye'deki en fazla yer fıstığı üretiminin Adana'da yapıldığını belirten Tekin, "Yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60’ını ilimizden karşılıyoruz. Üretimimiz yüksek olmasına rağmen sanayisi daha çok komşumuz Osmaniye’de gerçekleşiyor. Fıstık üretim ve işleme tesislerini ilimizde oluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin daha çok para kazanması ve bu gelirin ilimizde kalması temel hedefimiz." diye konuştu.

Tekin, ekim alanı ve rekoltede son 11 yılda önemli artışlar yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ekim alanı ve rekolte bir taraftan artarken, ıslah çalışmalarıyla birlikte dekara olan verimimiz de artmakta. Yaklaşık 350 kilogram olan dekara verim şu anda 420 kilograma çıkmıştır. 2008 yılında yaklaşık 92 bin dönüm alanda yaklaşık 34 bin dönüm rekolte elde edildi. Bu yıl 250 bin dekara yakın yer fıstığı ekimi yapıldı. 100 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz. Bu hem ülke ekonomisi hem de ilimiz için önemli bir konudur. Üretimin de artması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz."

- Yağ üretimi hedefi

Yer fıstığı yağının önemine de değinen Tekin, "Yer fıstığı bitkisel üretim açısından baktığımızda da yağ oranı en yüksek olan bitkidir. Şu an tohumundan yüzde 60’a yakın yağ çıkarabiliyoruz. Piyasada da yer fıstığı yağı görülmeye başladı. Sağlık açısından da önemli. Yer fıstığı ülkemizde genellikle çerezlik olarak tüketiliyor. Üretim arttıkça da yağ üretiminde etkin olarak rol alacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftçi Sinan Dışkaya da ikinci ürün olarak yer fıstığı ektiğini dile getirdi.

Yer fıstığı hasadını tamamladığını anlatan Dışkaya, "Şimdi yer fıstığını kurutuyoruz. Daha sonra tüccara satacağız. Ancak yer fıstığını geçen seneye göre daha düşük fiyata satabiliyoruz." dedi.

Adana'da 2008-2018 yer fıstığı ekim alanı ve alınan ürün miktarları şöyle:

Yıllar Ekilen alan (dekar) Üretim (ton) 2008 92.320 34.819 2009 103.750 39.213 2010 107.650 39.715 2011 96.204 34.736 2012 177.301 60.764 2013 182.252 68.375 2014 285.580 71.045 2015 214.850 88.221 2016 247.550 99.325 2017 236.399 97.788 2018 250.000 100.000 (tahmini)