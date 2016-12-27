Yer kavgasında yaralanan pazarcı yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'da tezgah yeri tartışması sonucu çıkan kavgada darbedilen pazarcı 74 yaşındaki Cevat Altuğ, olaydan yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan Altuğ, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan 10 gün sonra rahatsızlanan Altuğ, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Kavgada aldığı darbelerle kırılan kaburgasının akciğerine hasar verdiği tespit edilen Altuğ, dün yaşamını yitirdi.

Altuğ'un ölümü üzerine yakınları kavgaya karışan 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları devam eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarında 27 Kasım'da pazarcı Cevat Altuğ, tezgah yeri konusunda esnaf Ferhan İ. (17), Ziyat K. (19) ve Veysi İ. (21) ile tartışmıştı. Esnafın araya girmesine rağmen büyüyen tartışma daha sonra kavgaya dönüşmüş, kavgayı haber alıp olay yerine gelen Şeyhmuz K. (28) ile akrabaları Ferhan İ, Ziyat K. ve Veysi İ'nin Cevat Altuğ'u tekme, yumruk ve demir çubukla darbettiği iddia edilmişti.