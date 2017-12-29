Yerebatan Sarnıcı, 2017'yi rekorla kapadı

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında bir milyon 155 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

İBB Kültür AŞ tarafından işletilen müzelerden biri olan sarnıç, restorasyonda olmasına rağmen, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Müzeyi ücretli bir milyon 5 bin, ücretsiz 150 bine yakın kişi gezerken, ziyaretçi sayısı önceki yıla oranla yaklaşık 350 bin kişilik bir artış gösterdi.

Tarihi yarımadada bulunan ve İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzeleri arasında bulunan Yerebatan Sarnıcı'nın, bugüne kadar gördüğü en kapsamlı restorasyon bölümler halinde devam ediyor. Restorasyon dolayısıyla ziyaretçilerine, sarnıcı su olmadan görme imkanı sunan müzede, özellikle hazirandan itibaren ziyaretçi sayısında büyük artış gözlendi.

- Miniatürk'ü yıl içinde 764 bin kişi gördü

Türkiye'nin ilk minyatür müzesi Miniatürk'te de yeni eklenen maketlerin yanı sıra 2017 yılı kış hava şartlarının bir önceki yıla göre daha ılıman geçmesi sebebiyle ziyaretçi sayılarında artış yaşandı. Türkiye ve dünyadan seçilmiş 132 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketlerinin yer aldığı Miniatürk, 764 bin 308 kişi tarafından ziyaret edildi.

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde "tam panoramik" özelliği taşıyan "tek" müze olan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 570 bin kişiye ulaştı. Özel günlerde yaşadığı ziyaretçi akınına daha rahat cevap verme adına çevresel bir yenilemeye giren müze, tadilata rağmen önceki yıla yakın olacak şekilde ziyaretçi rakamlarını korudu.

Topkapı Kültür Parkındaki Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nin ise bu yıl 107 bin 235 ziyaretçisi oldu.