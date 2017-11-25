"Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" istişare toplantısı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Bugün oteller dolu, misafirhaneler bile dolu. Huzur limanı olduk. Medya mensuplarının destekleriyle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mardin'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu tarafından "Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" temalı Türkiye İstişare Toplantısı düzenlendi. MÜSİAD Mardin Şubesinin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantının açılışında konuşan Yaman, kentte göreve başladığı ilk günün akşamı bir iftar programından sonra esnafı ziyaret ettiğini ancak caddede kimsenin bulunmadığını belirtti.

Yaman, "Esnafımıza 'Sabredin, hükümetimiz kararlı, inşallah bu sıkıntılar bitecek' diyorduk. Her gün bu sıkıntılar azaldı ve bitti. Hükümetimiz ve devletimiz destek verdi. Mardin, Diyarbakır, Şırnak ve bölgenin bütün illerindeki operasyonlar huzuru sağladı." ifadelerini kullandı.

Turizmde önemli bir ivme yakaladıklarını, misafir sayısında zirve olan 2014 rakamlarının da üzerine çıktıklarını anlatan Yaman, 6 bin 500 yatak kapasitesi bulunan kentte ziyaretçi sayısının yüzde 130 arttığını vurguladı.

Yaman, "Bugün oteller dolu, misafirhaneler bile dolu. Huzur limanı olduk. Bu sorumlukla da devam ediyoruz. Medya mensuplarının destekleriyle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Bağımsız bir ruh geliştirmeleri lazım"

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise bölgenin çeyrek yüzyıllık tarihinin, medyanın değişimi, dönüşümü ve Türkiye'nin sorunlarına bakışı açısından da son derece önemli veriler sunduğunu belirtti.

Miroğlu, "Bölgede 'egemen medya' diyebileceğimiz bir medya vardı. Bunu kısmen FETÖ ama ağırlıklı olarak PKK medyası kontrol ediyordu. Dolayısıyla bağımsız medya ve kurumsallaşmadan bahsedeceksek, bu hafıza içinde geçmişte ne olup bittiğine bakmak lazım. Yazı yazmaya, haber yazmaya niyeti olan herkes bu baskıyı mutlaka hissetmiştir." dedi.

Bölgede Kürtçe ve Arapça konuşulduğuna ve bir Kürt medyasının bulunduğuna değinen Miroğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada 120'ye yakın kanal Kürtçe yayın yapıyor. Yarıya yakını satış durumunda. Yarıya yakını da çeşitli Kürt partilerin kurduğu kanallar. Yarıya yakınının yarısı da PKK'nın yönettiği kanallar. Çeşitli araştırmalara göre, bölgede en çok izlenen kanalların arasında TRT Kurdi var. Bu yayıncılığın da bir biçimde güçlenmesi lazım. Yerelde Kürtçe, Arapça yayıncılığın desteklenmesi çok önemli. Kobani eylemlerinden tutun da 6-8 Ekim olaylarına ve Roboski meselesine kadar nasıl bir taraflı yayıncılık, nasıl bir algı operasyonu yapıldığını artık herhalde Türkiye'de kimse tartışmıyor. Roboski ile ilgili çok acele yayın yapan 2 medya kuruluşu vardı. Biri Cihan Haber Ajansı, biri de PKK medyasıydı. Diğer medya grupları bu iki haber ajansını destekledi. Fakat aynı şey Dürümlü olayında yaşanmadı. İnsanların doku parçalarının toplandığı, 16 insandan sadece 60 kilonun kaldığı bir katliamı, bir insanlık suçunu medya grupları 2-3 gün sonra görebildi. Dolayısıyla burada haber peşinde koşacak arkadaşlarımızın bağımsız bir ruh geliştirmesi lazım."

- "Yeni bir devrimle karşı karşıyayız"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, medeniyetler şehri Mardin'de yerel medyanın sorunlarını konuşmanın anlamlı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Yerel medyada üç önemli sorun bulunduğunu anlatan Kuralay, "Biri, artık yerel diye bir şey kalmamıştır. Yerel bulunduğu merkezde mahreç olarak yereldir. Ulaşım olarak Mardin'deki bir televizyon, gazete artık yerel değil evrensel ve küreseldir. Bu bilinçle hazırlık yapmalıyız. Bu, sorumlulukları da artırıyor." dedi.

İkinci meselenin insan unsuru olduğunu dile getiren Kuralay, "Kaliteli, çağın sorunlarına cevap verecek nitelikte donanımlı, ahlaklı, erdemli, liyakatlı, ehliyetli gazeteciler yetiştireceğiz. Yoksa küresel dünyanın bize dayattığı yok edici bir medyayla karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

Üçüncü sorunun da ekonomi olduğunu kaydeden Kuralay, yerel medyanın teknolojik düzene ayak uyduracağı ekonomik yapılanmanın mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kuralay, "Gazetecilik hem topluma hem de dünyaya yansıyan yüzümüzdür. Gazetecilik, sivil toplum için de siyaset için de kamu için de olmazsa olmazdır. Basını güçlü kılmamız gerekir. Bütün teknolojik gelişmeler, yenilikler, dönüşümler sonucunda her şey insana dayanıyor. Gerçekten ehliyetli, liyakatlı insanlar yetiştirilmiyorsa vay halimize vay geleceğimize." ifadelerini kullandı.

- "Medya okur yazarlığı gelişmiş bir hedef kitle var artık"

MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret etti.

Basılı, görsel ya da işitsel medyanın her kanadını içine alan değişimin sadece teknoloji kullanımıyla sınırlı kalmadığına değinen Karatemiz, "Çünkü artık hedef kitle de değişiyor. Daha dinamik, kararları, düşünceleri, alışkanlıkları daha hızlı değişen ve özellikle sosyal medya ile medya okuryazarlığı gelişmiş bir hedef kitle var artık." dedi.

Geleneksel, alışılagelmiş yöntemlerin her alanda yerini yeni arayışlara ve yaklaşımlara bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Karatemiz, "Yerel medyanın da olduğu yerde kalma ve kendini tekrar etme gibi bir şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye gibi dünyayla bütünleşmiş ve kalkınmada büyük hamleler yapan bir ülkenin yerelde de güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Karatemiz, "Yerel basının gelişmiş olması ve güçlenmesi iletişimi artıracak, bu iletişimle yerel yönetimler daha şeffaf ve hizmet odaklı olacaktır. Özellikle yerel basından başlayacak olan bir yenilenme hareketinin Türkiye'de medyaya ilişkin birçok sorunun çözümünde ilk basamağı oluşturacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Karatemiz, yerel medyanın toplumsal konular ve toplum için son derece önem taşıyan durumlarda halkı bir arada tutma ve harekete geçirme açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yerel basının, birlik ve beraberliğe sağlayacağı katkıların önemine işaret eden Karatemiz, "Yerel medyanın kendi gücünün farkında olması gerekiyor. Yerel imkanlarla küresel bir iş yapmanın derdini taşıyor olmalıyız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap ise kaliteli eğitim, iyi işleyen adalet ve hukuk için basına da büyük işler düştüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından "Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" konulu oturuma geçildi.



