İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, gazetelerin ekonomik anlamda gelirlerini artırmaları için internet haber siteleri üzerinden dijital reklam gelirine yönelik çalışmalara ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi.

BİK'ten yazılı açıklamaya göre, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliği ile Konya yazılı basını ve internet haber sitelerinin reklam bölümünde çalışanlara yönelik "Yerel Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamındaki eğitim semineri, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Törene, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, BİK Konya Şube Müdürü Özden Konur, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz ile medya temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Karaca, ekonomik anlamda darboğazda olan gazeteler için reklam gelirlerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, kurum olarak, yerel gazetelerin bu ihtiyacına nasıl cevap verileceği, reklam pazarına, özellikle de dijital reklam piyasasına girmelerinin nasıl sağlanabileceği düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Bu konuda farkındalık oluşturmayı istediklerini, MEVKA'nın da bunu desteklediğini dile getiren Karaca, şöyle devam etti:

"Gazetelerin ekonomik anlamda gelirlerini artırmaları için internet haber siteleri üzerinden dijital reklam gelirine yönelik çalışmalara ağırlık vermeleri gerekir. Reklam deyince akla gazetelerdeki reklamlar ve dijital reklamlar geliyor. Ben dijital reklamlara işaret edeceğim. Hedefimiz belli. Kurum olarak bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Yerel basınımızın reklam piyasası ile entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Dijital reklamcılık söz konusu olduğunda teknolojinin sağlamış olduğu imkanlarla bunu yapabileceğimize inandık. Biz bu işin mevzuatını da hazırlamak suretiyle sizi işin içine soktuk. Bundan sonra yapmamız gereken dijital reklam gelirlerimizi artırmak durumundayız."

Karaca, bunun için web sitelerinin bazı özellikleri taşıması gerektiğini belirterek, yerel gazetelere birtakım destekler verdiklerini, internet siteleriyle ilgili de destek paketinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Bunların yüzde 50'ye kadar olan kısmının KOSGEB tarafından karşılanacağını bildiren Karaca, "Amacımız dijital reklamların sizin sitelerinizde yayınlanmasını sağlamak. İlk önce kamu kesiminden başlamayı tercih ediyoruz. Kamu kesiminde kimlerin reklam verebileceğiyle ilgili bilgimiz var. Bunun için bir yazılım yapmak gerekiyor. Bu yazılımı geliştirmek için KOSGEB'e destek müracaatımızı yapacağız. Bu konuda sizin de katılım sağlamanızı istiyoruz." diye konuştu.

- "Eski gazetelerin dijital ortama taşınması gerekiyor"



BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Dijital Yayın Platformu'na yönelik yeni bir projenin ilk adımını attıklarının vurgulayarak, Konya basın hayatının yeni nesillere kazandırılması gerektiğini, bilhassa Kurtuluş Savaşı'nda basın yoluyla mücadele eden gazetelerin nüshalarının gün yüzüne çıkarılması ve yeni nesille paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Eski gazetelerin dijitalleşmesinin önemini vurgulayan Karaca, bu konuda görüştükleri Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in kendilerine gerekli desteği vereceğini, ancak tüm kurumların işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan da BİK'in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İnternet sahasında ciddi gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Yazılı basınımız için BİK eliyle bir destekleme, denetleme ve düzenleme süreci var. Radyo ve televizyonlara yönelik destekleme ayağı eksik olmak üzere düzenleme ve denetlemenin yapıldığını görüyoruz. Hayatımızı büyük oranda etkileyen internet sahasında ise düzenleme, denetleme ve desteklemenin oturmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BİK Konya Şube Müdürü Özden Konur, Konya'da gazeteciliğin önemli bir seviyeye geldiğini belirterek, üç gün süren seminerde dijitalleşmeye dair gelişmelerin paylaşıldığını ve internet haber sitelerine nasıl reklam alınabileceğinin yollarının arandığını kaydetti.

Programda, eğitim alan Konya yazılı basını ve internet haber sitelerinin reklam servislerinin çalışanlarına sertifika verildi.