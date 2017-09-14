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Yerel yayıncılara "güzel Türkçe" eğitimi

- RTÜK, MEB, TRT ve TDK iş birliğinde hayata geçirilecek projeyle, yerel yayıncılara diksiyon, spikerlik ve sunuculuk dersleri verilecek - "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamındaki kurs programına, isteyen vatandaşlar da katılabilecek - Projenin tanıtımı, Başbakan Yardımcısı Işık'ın katılımıyla 20 Eylül'de yapılacak

Yerel yayıncılara

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yerel yayıncılara diksiyon, spikerlik ve sunuculuk dersi aldıracak.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yerel ve bölgesel yayın kuruluşu çalışanları için diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kursları düzenlenecek.

"2017 Türk Dili Yılı" kapsamında hazırlanan proje, yayın tarama, değerlendirme ve eğitim bölümlerinden oluşuyor.

Proje kapsamında ilk olarak Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından gerçekleştirilecek taramayla, radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan Türkçenin durumu tespit edilecek. Daha sonra tarama sonucunda ortaya çıkan rapor kamuoyuna sunulacak ve çözüm önerileri planlanacak.

Yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarının çalışanlarına yönelik eğitimler, RTÜK, TDK, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TRT iş birliğiyle verilecek.

- Kurslar vatandaşlara da açık

MEB tarafından onaylanan, yerel yayın kuruluşu çalışanlarına yönelik diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kurs programına, Türkiye genelinde isteyen vatandaşlar da katılabilecek.

Yayıncılar için düzenlenecek kurslar ise RTÜK tarafından koordine edilecek, TRT ve halk eğitimi merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenecek. 80 saatlik kurs programı yayıncılar için iki haftalık sürede tamamlanacak.

İlk kurs, pilot uygulama kapsamında ekimde Ankara'da TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek. Kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

Eğitimin tamamlanmasının ardından 2018'den itibaren Türkiye genelindeki yayıncılara yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Projenin tanıtım duyurusu ise 20 Eylül'de, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Üst Kurul üyeleri ve kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

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