ERZURUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Ataşehir yolsuzluğun, hırsızlığın, rezilliklerin yaşandığı yer. Bir ihale yapıyorsunuz, üç gün önce kurulan bir şirket ihale yapıyorsa bu şu demektir, şirket kuruldu ihale yapıldı demektir. İhmal ve yolsuzluklarla ilgili inanılmaz şeyler var." dedi.

Erol Kaya, Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimler Doğu Anadolu Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, belediyecilikte sosyal ve kültürel kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediyeler olarak istihdamdan da sorumlu olduklarını anlatan Kaya, "Eğer şehirde işyerleri kapanıyorsa işsizlik artıyor demektir. Ya da başka bir ifadeyle bir şehirde iş yerleri artıyorsa işsizlik azalıyor demektir. Bu sizin eseriniz. Eğer suçlar artıyorsa şehrimizde problem var demektir. Dolayısıyla biz şehri bir bütün olarak görmek zorundayız." diye konuştu.

Kaya, şehirlerde demokratik kalkınmayı da gerçekleştirmek zorunda olduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer katılım kanalları bizim kanallarımıza katılmazlarsa bizi sahiplenmezler. Biz şehrimizi yönetirken muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, akademik dünyamıza mutlaka paydaş olmak ve kamuyla birlikte şehri yönetmek zorundayız. AK Parti 2004’te bunu söyledi ve bununla yola çıktığında inanılmaz şeyler yaptı. Arkasında 2009’da marka şehirler ifade edildi. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmenin büyük projeler üretilmesinin başarısını elde etti. Türkiye'deki şehirlerimiz bir başka şehirlerle rekabet ederken aynı zamanda da dünyayla rekabet eden bir noktaya geldi. İstanbul'u Roma ile İzmir'i Atina ile Bursa'nın Moskova ile rekabetini görüyoruz. Şehirlerimiz artık bu noktaya geldi."

Bazı belediyelerin daha fazla hizmet sağlamak için kapatıldığını anlatan Kaya, "3 bin 225 belediyemiz vardı, bugün belediye sayımız bin 397. bin 800'den fazla belediye daha fazla hizmet gitsin diye kapatıldı. 2002'de 4,7 milyar merkezden yerele kaynak aktarılırken 2016'da bu rakam 54,8 milyar, 2017’de 62,9 milyar liradır. Biz merkezden yerele adaletli şekilde kaynak aktarırken bahane uydurmasınlar. Mukayese yaptığımızda, AK Partili belediyelerin diğer belediyelerden başarılı olduğunun altını çizmemiz lazım." diye konuştu.

- "Ataşehir yolsuzluğun, hırsızlığın, rezilliklerin yaşandığı yer"



CHP'li belediyelere eleştirilerde bulunan Kaya, "Türkiye'de AK Parti'li belediye başkanlarımız sadece hizmet değil, muhteşem şeyler başardı. Peki biz bunları başardığımızda CHP’li belediyeler ne yapıyor diye baktığımızda şu anda iki tane tartışma var. Bunlardan birisi Ataşehir diğeri de Beşiktaş. Ataşehir'le ilgili süreç başladığında Meclis'te CHP grup başkanvekili çıktı şöyle bir cümle kurdu. 'Biz bütün Türkiye'yi Ataşehir yapacağız.' Allah muhafaza etsin, Allah şaşırtmasın. Zaten kendisi de söylediğine pişman olmuştur ama ne zaman tövbe edeceğini ben de merak ediyorum. Çünkü Ataşehir yolsuzluğun, hırsızlığın, rezilliklerin yaşandığı yer. Bir ihale yapıyorsunuz, üç gün önce kurulan bir şirket ihale yapıyorsa bu şu demektir, şirket kuruldu ihale yapıldı demektir. İhmal ve yolsuzluklarla ilgili inanılmaz şeyler var." değerlendirmesini yaptı.

CHP'li belediyelerin yolsuzluklara sahip çıkmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, "CHP’li arkadaşlar bir tavsiyede bulunacağım. Bu yolsuzluklara sahip çıkmak yerine CHP'nin insanlarına sahip çıksınlar. Çünkü 2015’de CHP’li iki milletvekili aday adayı dövdürüldü, kim tarafından, bu sahip çıktıkları belediye başkanlarınca dövdürüldü. Halen daha davası devam ediyor. Ben inanıyorum ki milletimiz 2019’da CHP’li belediyelere gereken cevabı sandıkta verecektir, inşallah." diye konuştu.

Kaya, AK Parti'ye yönelik kumpaslar kurulduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 seçimine giderken geriye, AK Parti'nin son yıllarda yaşadıklarına baktığımızda inanılmaz kumpaslar, sıkıntılı süreçler yaşatılmaya çalışıldığını görüyoruz. 2012 MİT krizi, parti kapatmayı, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık sürecini ve 15 Temmuz görüyoruz. Yani Anadolu’da bir söz vardır pişmiş tavuğun başına gelmedi AK Parti'nin başına gelenler. Peki AK Parti'ye bunları yapmaya çalışanlarla AK Parti'nin yaptığı nedir diye baktığımızda, AK Parti bu ülkeyi büyütmeye, kalkındırmaya, daha zengin hale getirmenin mücadelesini verdi."

- Toplantıya 14 ilin belediye başkanları katıldı

Toplantıya, 12 bakan yardımcısı ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz'ün yanı sıra aralarında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de yer aldığı 112 büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile partinin yerel yönetimler başkanları katıldı.

Toplantıda, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Ardahan, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Malatya, Tunceli, Van'dan belediye başkanları hazır bulundu.



