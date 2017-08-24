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Yerinden çıkan dorse tırla çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tırın seyir halindeyken yerinden çıkan dorsesinin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Yalova istikametine giden Necdet Bayraktar (29) idaresindeki 41 HT...

Yerinden çıkan dorse tırla çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tırın seyir halindeyken yerinden çıkan dorsesinin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Yalova istikametine giden Necdet Bayraktar (29) idaresindeki 41 HT 657 plakalı tırın dorsesi, D-130 Karayolu 4 Temmuz Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Dorse, karşı yönden gelen Osman Kalender’in (51) kullandığı 41 FA 933 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada yaralanan Osman Kalender, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.



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KazaKocaeli
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