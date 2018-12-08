Yerli Market Haftası kapılarını açıyor

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez kapılarını açacak olan Yerli Market Haftası (YMH), 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde WOW Convention Center‘da hayat buluyor.
Geçtiğimiz yıl 70 katılımcı firma ve 3600‘ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, bu yıl yine sektörün en dinamik ve verimli atmosferine ev sahipliği yapacak. “Birlikte daha güçlüyüz” sloganıyla gerçekleştirilen YMH’nin Anasponsoru “Arpacıoğlu” olurken, Gala Sponsorluğu’nu ise son 4 yıldır olduğu gibi “Kılıçlar” üstlendi. Ofçay, Parex ve Tat Kimya‘nın Kurumsal Sponsor tercihiyle yer aldığı etkinlikte; Sleepy Resmi Sponsor, Teksüt, Viking Temizlik, Karaali Çay ise Destek Sponsoru oldu. Özel kategoride yer alan Şen Piliç yine Aktivite Sponsoru olarak katkı sağlamaya devam ederken, Yanındayız Derneği de etkinliğin Sosyal Sorumluluk Partneri oldu.
Mahfi Eğilmez, Türkiye ve Dünya ekonomisini anlatacak
Sunuculuğunu Veysel Diker’in üstleneceği YMH’de, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez “Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2019” konu başlığı altında konuşmacı olarak yer alırken, Ali Erhan Tamer “Yeni Perakendenin Dijital Dönüşüm Yolculuğu”ndan bahsedecek. “Tazelik: Yerellerin Gücü” panelinde sektörün önde gelen isimleri yer alırken, Dr. Kerem Dündar “Neden Değişemiyoruz? Nasıl Değişiriz?” başlığı altında konuşma yapacak.
Yöresel ürünlere İstanbul’un kapısı aralanıyor
YMH’de bu yıl yöresel ürünler için de özel bir alan oluşturuldu. Böylelikle, İstanbul’daki market zincirlerine ulaşmak isteyen küçük ölçekli lokal işletmelere özel koşullar sağlanarak yeni pazarlar için kapı aralanması hedefleniyor.
B2B’de 2019 konuşulacak
Etkinliğin özel formatlarından biri de önceden planlanmış B2B görüşmeleri. Stantlı katılan firmalar, özellikle görüşmek istedikleri yerli market zincirleri için randevu alarak 15’er dakikalık görüşmeler gerçekleştirebiliyor. Talebin yoğun olduğu bu iletişim fırsatları, fuar alanında gerçekleşen plansız buluşmalarla birlikte binlerle ifade edilen iş görüşmelerine dönüşüyor.
Geçtiğimiz yıl 70 katılımcı firma ve 3600‘ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, bu yıl yine sektörün en dinamik ve verimli atmosferine ev sahipliği yapacak. “Birlikte daha güçlüyüz” sloganıyla gerçekleştirilen YMH’nin Anasponsoru “Arpacıoğlu” olurken, Gala Sponsorluğu’nu ise son 4 yıldır olduğu gibi “Kılıçlar” üstlendi. Ofçay, Parex ve Tat Kimya‘nın Kurumsal Sponsor tercihiyle yer aldığı etkinlikte; Sleepy Resmi Sponsor, Teksüt, Viking Temizlik, Karaali Çay ise Destek Sponsoru oldu. Özel kategoride yer alan Şen Piliç yine Aktivite Sponsoru olarak katkı sağlamaya devam ederken, Yanındayız Derneği de etkinliğin Sosyal Sorumluluk Partneri oldu.
Mahfi Eğilmez, Türkiye ve Dünya ekonomisini anlatacak
Sunuculuğunu Veysel Diker’in üstleneceği YMH’de, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez “Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2019” konu başlığı altında konuşmacı olarak yer alırken, Ali Erhan Tamer “Yeni Perakendenin Dijital Dönüşüm Yolculuğu”ndan bahsedecek. “Tazelik: Yerellerin Gücü” panelinde sektörün önde gelen isimleri yer alırken, Dr. Kerem Dündar “Neden Değişemiyoruz? Nasıl Değişiriz?” başlığı altında konuşma yapacak.
Yöresel ürünlere İstanbul’un kapısı aralanıyor
YMH’de bu yıl yöresel ürünler için de özel bir alan oluşturuldu. Böylelikle, İstanbul’daki market zincirlerine ulaşmak isteyen küçük ölçekli lokal işletmelere özel koşullar sağlanarak yeni pazarlar için kapı aralanması hedefleniyor.
B2B’de 2019 konuşulacak
Etkinliğin özel formatlarından biri de önceden planlanmış B2B görüşmeleri. Stantlı katılan firmalar, özellikle görüşmek istedikleri yerli market zincirleri için randevu alarak 15’er dakikalık görüşmeler gerçekleştirebiliyor. Talebin yoğun olduğu bu iletişim fırsatları, fuar alanında gerçekleşen plansız buluşmalarla birlikte binlerle ifade edilen iş görüşmelerine dönüşüyor.