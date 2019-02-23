Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de 4,5G ile başlayan yerli ve milli haberleşme teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, 5G mobil el terminallerinin yerli ve milli olarak üretiminin teşvik edileceğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yeni nesil yerli ve milli 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerinin ülkede kullanımı için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi.



Kurumun, 5G hizmetinde kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumunu kolaylaştıracağını ifade eden Turhan, söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyacının tespit edilerek, alınacak tedbirlerin belirleneceğini dile getirdi.



Turhan, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarıyla 5G teknolojisini geliştirmek üzerine iş birliği yapacaklarına işaret ederek, bu konuda ulusal mevzuatla uluslararası standartların uyumlaştırılacağını anlattı.



İşletmecilerin 5G konusundaki hazırlıklarının takip edeceğini vurgulayan Turhan, yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri kapsamında desteklenmesini sağlayacağını ifade etti.

- "Yerli ve milli üretim ekosistemi geliştirilecek"

Turhan, 5G mobil el terminallerinin yerli ve milli olarak üretiminin teşvikinin sağlanmasının yanı sıra 5G mobil haberleşme baz istasyonu ve benzeri teçhizatın yerli tasarımı ve üretim kabiliyetinin ülkeye kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.



5G yetkilendirmesi kapsamında işletmecilere makul oranda ve uygun zaman planlaması içinde yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülüğü getireceklerine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Burada amacımız, yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek ülkede kullanımına başlanması ve bu alanda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetlerinin ve yerli/milli üretim ile kullanımının geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici çerçevenin ve mekanizmaların oluşturulması olarak belirlendi."



Bakan Turhan, elektronik haberleşme sektörüne yönelik yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesinin de sağlanacağını vurgulayarak, kaynak tahsisi gerektiren yetkilendirmelere ilişkin altyapılarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının artırılması konusunda çalışma yapacaklarını kaydetti.