Yeryüzü cenneti

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, seyrine doyumsuz manzarasıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, 2 bin 250 rakımda içerisindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle, önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Yazın seyrine doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığı Nemrut, kışın da kayak tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor.

- "Nemrut bir turizm merkezi olacak"

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Nemrut Kalderası'nın yüz ölçümünün 13 kilometrekare olduğunu belirtti.

Nemrut'un tepesine çıkıldığında bir tarafta kalderanın bir tarafta ise Van Gölü ve Süphan Dağı'nın muhteşem manzarasıyla karşılaşıldığını ifade eden Gencan, şunları söyledi:

"Nemrut'u turizme kazandırmak için çalışmalarımız var. Nemrut çok fazla kişi tarafından bilinmiyor. Tanıtım yapılamamış. İlk yapmamız gereken oranın turizm yolu olarak açılmasıydı. Nemrut'un yolu parke ve asfalt yapılarak turizme kazandırıldı. Peyzaj düzenlemeleri ve piknik alanları için de çalışmalarımız var. Valimizin talimatıyla gerçekleşecek birkaç güzel projemiz olacak. Altyapısını projelerle çözeceğiz. Nemrut bir turizm merkezi olacak. İnsanların özellikle görmek isteyeceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Nemrut sadece Bitlis'imizin değil, aynı zamanda Türkiye'nin göz bebeği olabilecek bir yer."

Manisa'dan gelerek Nemrut'ta arkadaşlarıyla piknik yapan Eşref Yılmaz, Nemrut'u sadece televizyondan gördüğünü ve çok merak ettiğini anlattı.

Yılmaz, "Nemrut gerçekten çok mükemmel bir yer. Gölleri ve yeşilliğiyle mükemmel bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Anlatılandan daha fazla bir güzelliğe sahip. Burası anlatılmakla bitmez." ifadesini kullandı.

Ailesiyle pikniğe Nemrut'a gelen Kudbettin Sönmez de her yıl Nemrut'u büyük bir hevesle ziyaret ettiklerini belirterek, "Buranın manzarası ve havası güzel. Ailece buraya gelip piknik yapıyoruz. Çok sevdiğimiz için her yıl muhakkak buraya birkaç kez geliyoruz." diye konuştu.