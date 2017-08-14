Yeryüzü Doktorları'nın kurban bayramı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Yemen ve Uganda gibi az gelişmiş ülkelere yönelik başlattığı kurban çalışmalarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamada, ülke sınırlarının çok ötesinde ancak açlık sınırının çok altında olan ülkelere, "Kurban olsun sağlık olsun" sloganıyla bu yıl da destek olmanın hedeflendiği belirtilerek, 2017 yılında Afganistan, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Yemen ve Uganda gibi ülkelerde hem kurban organizasyonu hem de gönüllü sağlık ekipleri organize edilerek insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında yıllık et tüketimi açısından büyük bir fark olduğuna işaret edilen açıklamada, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık et tüketimi 120 kilogramı bulurken, yoksul ve az gelişmiş ülkelerde bu rakamın 20 kilogramın da altında kalabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, her yıl bu projeyi büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade ederek, 12 yılı aşkın süredir gönüllü ve profesyonel çalışanlarıyla birlikte Kurban Bayramlarını dünyanın farklı bölgelerinde geçirdiklerini anlattı.

Derneklerinin kurban organizasyonun diğer kuruluşlardan farkının, gönüllü doktorların da zorlu coğrafyalarda kendilerine eşlik etmesi olduğunu belirten Güney, şunları kaydetti:

"Ayrıca bizler biliyoruz ki gittiğimiz ülkelerde et tüketimine bağlı olarak sağlık sorunları yaşanıyor. Bunları gördükten sonra bu duruma kayıtsız kalmamız imkansız hale geliyor. Bu zamana kadar 107 bin hisseyi ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırmaktan mutluluk duyduk. Bu yılki kurban hisse bedelimiz ise 430 liradır. Tüm halkımız yurt dışı kurban bağışları için telefon ve online bağış kanallarımızdan bizlere ulaşabilirler."