Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Yeryüzü Doktorları'nın kurban bayramı hazırlıkları

- "Kurban olsun sağlık olsun" sloganıyla bu yıl da çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü ekibiyle açlık sınırının altındaki ülkelerde Kuran Bayramı faaliyetlerine devam edecek - Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Güney: - "Gittiğimiz ülkelerde et tüketimine bağlı olarak sağlık sorunları yaşanıyor. Bunları gördükten sonra bu duruma kayıtsız kalmamız imkansız hale geliyor. Bu zamana kadar 107 bin hisseyi ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırmaktan mutluluk duyduk. Bu yılki kurban hisse bedelimiz ise 430 liradır"

Yeryüzü Doktorları'nın kurban bayramı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Yemen ve Uganda gibi az gelişmiş ülkelere yönelik başlattığı kurban çalışmalarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamada, ülke sınırlarının çok ötesinde ancak açlık sınırının çok altında olan ülkelere, "Kurban olsun sağlık olsun" sloganıyla bu yıl da destek olmanın hedeflendiği belirtilerek, 2017 yılında Afganistan, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Yemen ve Uganda gibi ülkelerde hem kurban organizasyonu hem de gönüllü sağlık ekipleri organize edilerek insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında yıllık et tüketimi açısından büyük bir fark olduğuna işaret edilen açıklamada, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık et tüketimi 120 kilogramı bulurken, yoksul ve az gelişmiş ülkelerde bu rakamın 20 kilogramın da altında kalabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, her yıl bu projeyi büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade ederek, 12 yılı aşkın süredir gönüllü ve profesyonel çalışanlarıyla birlikte Kurban Bayramlarını dünyanın farklı bölgelerinde geçirdiklerini anlattı.

Derneklerinin kurban organizasyonun diğer kuruluşlardan farkının, gönüllü doktorların da zorlu coğrafyalarda kendilerine eşlik etmesi olduğunu belirten Güney, şunları kaydetti:

"Ayrıca bizler biliyoruz ki gittiğimiz ülkelerde et tüketimine bağlı olarak sağlık sorunları yaşanıyor. Bunları gördükten sonra bu duruma kayıtsız kalmamız imkansız hale geliyor. Bu zamana kadar 107 bin hisseyi ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırmaktan mutluluk duyduk. Bu yılki kurban hisse bedelimiz ise 430 liradır. Tüm halkımız yurt dışı kurban bağışları için telefon ve online bağış kanallarımızdan bizlere ulaşabilirler."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yahyahan GüneyYeryüzü Doktorları Derneği (YDD)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5