Yeşil adamdan mutfak kralına ödül

Bu yıl beşincisi düzenlenen Yeşil Ekonomi Ödülleri, düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin önde gelen şirket yöneticileri, STK başkanları ve belediye başkanı ve adaylarının katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde Öztiryakiler YKB Tahsin Öztiryaki’ye ödülünü kurulduğu gündem bu yana yeşil ekonomiyi benimseyen ve geliştirdiği her üründe bu unsuru göz önünde bulunduran BRC’nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO’su Kadir Örücü verdi.



İş insanı, sanatçı, gazeteci ve sivil toplum önderlerinden oluşan jürinin “Çok sayıda ilke imza attı. Başarısı sadece mutfak endüstrisinde marka olup yüzlerce ülkeye ihracatla sınırlı kalmadı. Her zaman Türk mutfağının da markalaşmasına önderlik yaptıkları için jürimiz oy birliği ile kendilerine ödül verilmesini kar arlaştırdı” sözleri ile karara bağladığı ödülü Kadir Örücü’nün elinden alan Öztiryakiler YKB Tahsin Öztiryaki, şunları söyledi:



“Mutfak ekipmanları sektöründe, Türkiye’nin ilk imalatçı firmalarından birisiyiz. İlk yıllarımızda 50 metrekarelik bir atölyede imalat yaparken, bugün 149.500 metrekarelik kapalı üretim alanında, 10 grup şirketinde 1.300 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz. Türkiye’de 4 Bölge Müdürlüğü, 60 bayii, 64 yetkili servisi ile yaygın bir pazarlama ve satış sonrası hizmet servis ağına sahibiz. Endüstriyel mutfak sektöründe iç piyasada lider durumdayız. Yurt dışı pazarda ise, 5 kıtada 100'ü aşkın ülkede dağıtım kanalları ve yetkili servisleri ile hizmet vermekte olup sektörümüzde dünyada ilk 15 firma arasında yeri alıyoruz. Yeşil ekonomiyi İş üretim süreçlerimizin her aşamasında önceliklendiriyoruz.”



Geniş bir katılımla PERPA Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreni Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) tarafından destekleniyor. Gazeteci Celal Toprak’ın Yeşil Ekonomi programında esinlenerek uygulamaya konulan ödüller ile insanlığa faydalı, çevreye duyarlı projeler üretmiş yerel yöneticileri, sivil toplum örgütü önderlerini, kamu ve özel kuruluşların yöneticilerini yüreklendirmek ve cesaretlendirmek hedefleniyor.



İŞTE O ANLAR;