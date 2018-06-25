"Yeşil altın"da kritik ay

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran, fındıkta kritik bir aya girildiğini ve mahsulün "iç doldurma" denilen gelişme döneminde olduğunu belirterek, "Çiftçilerin şimdiden bahçesine gidip külleme ile mücadele etmesi gerekiyor. Şu an fındık iç doldurma pozisyonunda. Belki yaprak gübresi gibi takviyeler gerekecek, belki alt temizliği gerekecek, bu anlamda çiftçiye önemli görevler düşüyor." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye ve dünya için önemli olduğunu söyledi.

Fındıkta Türkiye'nin üretim alanlarının dünya için değerli olduğuna değinen Başaran, "Türkiye'nin fiyat belirlemesi ve buradaki fındığın kalitesi de dünya için önemlidir. Sert kabuklu meyveler içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ve 'yeşil altın' olarak tabir ettiğimiz bir üründe oluşturulacak politikalar da bir o kadar önemli." diye konuştu.

Fındıkta son yıllarda külleme hastalığının görüldüğünü kaydeden Başaran, kritik bir aya girildiğini ve ürünün "iç doldurma" denilen gelişme döneminde olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Çiftçilerin şimdiden bahçesine gidip külleme ile mücadele etmesi gerekiyor. Şu an fındık iç doldurma pozisyonunda. Belki yaprak gübresi gibi takviyeler gerekecek, belki alt temizliği gerekecek, bu anlamda çiftçiye önemli görevler düşüyor ama çiftçimiz, fiyat beklentisi ve geçinememe kaygısı ile vurdumduymaz şekilde ortada kalmış durumda. Bunu yetkililerimiz düzeltmelidir. İyi bir fındık politikasıyla dünyada mutlak üstünlüğümüzü devam ettirecek, üreticinin kazanacağı bir politika gerekiyor. Türkiye'de daha verimli, maliyeti düşük ve rekabet edebilen bir üretim metodu artık uygulanmalıdır."

- "Gençler çiftçiliğe yönelmeli"

Genç nüfusun çiftçiliğe yönelmediğini ve bu yüzden çiftçilikte gerileme yaşandığının altını çizen Başaran, genç nüfusu, ekonomik işletme büyüklüğünde, fındık üretimi yapan birer birey olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başaran, gençlerin ilgisinin fındık üretimine yönlendirilmesini tavsiye ederek, "Şu an gençlerimizin hiçbirinde 'Babamdan, atamdan kalan fındık bahçesi ile geçinirim.' düşüncesi yok. Bu algıyı ortadan kaldırıp fındıktan da para kazanılacağını, çiftçiliğin kötü bir şey olmadığını ve üretmenin kötü bir şey olmadığını aşılamalıyız. Bu durumdan kurtulmalıyız. Tarım bizim her şeyimizdir. Varlıklarımızı iyi kullanmak adına bir şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

- "Çiftçiler son bir aya çok dikkat etmeli"

Çiftçilerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini anlatan Başaran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün külleme ile mücadele şart. Külleme hastalığı bizim kalitemiz, randıman ve rekoltemiz için önemli. Bahçe altı temizliği de yine aynı öneme sahip. Bahçemizde hava sirkülasyonu olacak ki fındık oluşumu gerçekleşsin. Aşırı fındık olan alanlarda yapraktan besleme gibi bir ihtiyaç olabilir. Üreticilerimiz buna dikkat ederse hem verim artar hem de maliyet düşecek. Bu durumlar rekabetçi ortamda önemli unsurlardır."