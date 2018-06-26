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Yeşil çaylı, portakallı, sarımsaklı zeytinyağını ihraç ediyor

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yılda yaklaşık 2,5 ton acı ve tatlı kırmızı biber, yeşil biber, bergamot, sumak, fesleğen, limon, yeşil çay, anason, defne, sarımsak, biberiye, kekik, mandalina ve portakal aromalı zeytinyağı üreten bir firma, bunların yüzde 80'inden fazlasını Japonya, Almanya, ABD ve Malezya'ya ihraç ediyor - Firma sahibi Laleli: - "Japonya daha çok limon, bergamot ve sarımsaklı, Almanya acı kırmızı biber, sarımsak ve fesleğenli, Malezya ise fesleğen, limon ve sarımsaklı zeytinyağını tercih ediyor" - "Aromalı ürünlerimiz, zeytinyağını sevmediğini iddia eden gençleri bu inatlarından vazgeçirebiliyor"

Yeşil çaylı, portakallı, sarımsaklı zeytinyağını ihraç ediyor

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Rekolte ve kalite açısından zeytinyağı üretiminde önde gelen Edremit Körfezi'nde bir firmanın 250 mililitrelik şişelerde limon, yeşil çay, fesleğen gibi 15 çeşit aromayla ürettiği zeytinyağları, yurt içi ve dışında ilgi görüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akademik araştırmalara dayalı farklı yöntemlerle zeytinyağı üreten Laleli Zeytin ve Zeytinyağı İşletmesi'nin sahibi Mehmet Laleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aromalı üretimine ilk olarak çaylı zeytinyağıyla başladıklarını söyledi.

Çaylı zeytinyağının antioksidan bileşikleri, biofenolik içeriğinin yüksek olduğunu vurgulayan Laleli, "Artvin'de taze çay yaprağı kesiliyor, kargoya veriliyor, buraya geliyor ve sabah bize ulaştığı gibi zeytinlerle işleniyor. Narenciye grubu aromalı zeytinyağı da üretiyoruz. Bergamot, limon, mandalina ve portakallı ürünlerimiz de var. Aromalı ürünlerimiz, zeytinyağını sevmediğini iddia eden gençleri bu inatlarından vazgeçirebiliyor." dedi.

- "Oyun değiştirici bir ürün"

Aromalı zeytinyağını "çığır açıcı ve oyun değiştirici bir ürün" olarak gördüklerini ifade eden Laleli, şöyle konuştu:

"Pazar bu ürünü yeni tanıyor. Acı ve tatlı kırmızı biber, yeşil biber, bergamot, sumak, fesleğen, limon, yeşil çay, anason, defne, sarımsak, biberiye, kekik, mandalina, portakal aromalı 15 etiketli zeytinyağımız var. 250 mililitrelik şişelerde yıllık 2,5 ton üretiyoruz. Bunun yüzde 80'inden fazlasını Japonya, Almanya, Amerika ve Malezya'ya ihraç ediyoruz. Japonya, daha çok limon, bergamot ve sarımsaklı, Almanya, acı kırmızı biber, sarımsak ve fesleğenli, Malezya ise fesleğen, limon ve sarımsaklı zeytinyağını tercih ediyor. Bu ülkelerden talep giderek artıyor."

Zeytinyağının sağlığa faydalı olan kısmının yağ asitleri kadar fenolik bileşikler de olduğunu vurgulayan Laleli, "Bizim elimizdeki Edremit tipi yağlık zeytinin fenolik bileşiği 600 miligrama kadar çıkıyor. İçinde çok hafiften enginar, vanilya, karabiber kokusu geliyor ama bunlar bir lezzet öğesi olarak değerlendiremeyecek kadar kısıtlı." diye konuştu.

Üretimde aroma veren ürünle zeytini aynı aynı makineye attıklarını dile getiren Laleli, "Hepsi aynı anda posasıyla çıkıyor, zeytinyağı ayrılıyor. Böylece zeytinyağı organik bileşikle reaksiyona girmiyor, şişenin içinde bozulmuyor, oksidasyona uğramıyor. Hem fenolik bileşik grubu artıyor, lezzet ilave ediliyor hem de uzun ömürlü oluyor." ifadesini kullandı.

Laleli, sarımsaklı zeytinyağına ilişkin "Sarımsaklı bir salata, yoğurt yiyip de ağzınızın kokmamasını istemez misiniz? O zaman sarımsaklı zeytinyağı en iyisi. Sarımsaklı zeytinyağını tüketerek hem sarımsak lezzetini alıyorsunuz hem de nefesiniz kokmuyor." dedi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, aromalı zeytinyağı üretiminin kısıtlı olduğunu söyledi.

Çeşnili diye de geçen aromalı zeytinyağlarının özellikle kahvaltılarda, salatalarda, zeytinyağlı yapılmış olan soğuk mezelerde kullanıldığını belirten Kıvrak, "Çok güzel lezzet veriyor ve çok da sağlıklı. Bunu tavsiye ederiz. Özellikle tüketicilerimize aromalı zeytinyağlarını kahvaltıda ve soğuk yemeklerde tüketmelerini öneririz." diye konuştu.


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AromaBalıkesirBurhaniyeZeytinyağı
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