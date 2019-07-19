"Yeşil Liman Projesi” ile limanlar Yeşil Limana dönüştü

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) düzenlediği “Yeşil Liman (Green Port)” sertifika töreni 18 Temmuz perşembe günü Ankara’da gerçekleşti. Törene T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katılarak bir konuşma yaptı.



Deniz Ticareti Genel Müdürü Halil Yıldız’ın açılış konuşması ile başlayan “Yeşil Liman Sertifika Töreni” TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi Uygun Değirmenci’nin konuşmasıyla devam etti. Törene T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile üst düzey bürokrat ve liman yöneticileri katıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen Yeşil Liman (Green Port) Sertifika Töreni ile Yeşil-Eko Liman şartları ve kriterlerini yerine getiren; Altıntel Limanı, Hopaport, Limaş Limanı, Limak İskenderun Limanı ve Mardaş Limanı bu yıl sertifika almaya hak kazanırken; Aksa Limanı, Bodrum Kruvaziyer Limanı, Borusan Limanı, Ege Port, Evyapport, Kumport, Limakport, Marport, Petkim Limanı ve Solventaş Limanı’nına yenilenen sertifikaları takdim edildi.



“Yeşil Liman” sertifikası almaya hak kazanan limanlara sertifikalarının verildiği törende konuşan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi Uygun Değirmenci limanların gelişimi ve operasyonlarında sürdürülebilir uygulamalar entegre edilmesi için “Yeşil Liman Protokolü”nün önemine vurgu yaptı. Değirmenci, konuşmasına şöyle devam etti: “Limancılık son yıllarda Denizcilik sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyük değişikliğe uğramış, sadece verilen hizmet değil, verilen hizmet kalitesi de ön plana çıkmıştır. Bu kaliteyi belirleyen en önemli faktörlerden biri de limanın gelişimi ve operasyonlarında çevresel duyarlılığın artmasına yönelik sürdürülebilir uygulamalarıdır.



Çevresel kirliliğin azaltılmasına yönelik en önemli uygulamalardan biri olan yeşil liman politikası tüm üyelerimiz tarafından benimsenmiş ve bu yönde bakanlığımız tarafından yapılan çalışma ve uygulamalara zorlama olmadan gönüllü olarak iştirak edilmektedir. Zira yeşil liman uygulamalarının “doğal kaynakların korunması, kirliliğin

azaltılması, yenilenebilir enerji ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımının artması ve limanların çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması gibi faydaları” olduğunun bilincindeyiz. ‘Yeşil Liman’ sertifikası ile ödüllendirilen limanlarımızı, gelecek nesiller için attıkları bu büyük özveri için tebrik ediyoruz.”