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'Yeşil liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Van kırsalındaki hava harekatında öldürülen teröristler arasında bölücü terör örgütünün sözde Van sivil savunma birlikleri sorumlusunun da yer aldığı tespit edildi.

'Yeşil liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Van'ın Çatak ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyon kapsamında 27 Mayıs'ta hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, savaş uçaklarıyla 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu bölücü terör örgütü üyeleri arasında sözde Van sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu "Demhat Faraşin-Hasan" kod adlı Abdurrahim Aslan'ın da olduğu belirlendi.

Aslan'ın, İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde yeşil kategorisinde yer aldığı bildirildi.

Muhabir: Sarp Özer

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