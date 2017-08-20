"Yeşil Ofis" ile apartman boyunda kağıt tasarrufu

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen "Yeşil Ofis" programına katılan işletmeler, masraf gerektirmeyen küçük tedbirlerle hem tasarruf ediyor hem de doğaya katkı sağlıyor.

WWF-Türkiye Projeler Yetkilisi Arzu Balkuv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri projelerle biyolojik çeşitliliği korumayı, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamayı, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek, doğal çevrenin bozulmasını durdurmayı hedeflediklerini belirtti.

Tüketim alışkanlıklarının gezegenin geleceğini tehdit ettiğini belirten Balkuv, bugünkü iklim politikaları devam ederse 2030'da insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için iki gezegene ihtiyaç duyulacağının altını çizdi. Dünya genelinde ve tüm sektörlerde acilen cesur adımlar atılması gerektiğine işaret eden Balkuv, "Yeşil Ofis" programının da bu amaca yönelik olduğunu söyledi.

Programın, WWF-Finlandiya'nın 1999'da başlattığı ve bugün dünya genelinde uygulanan bir çevre yönetimi sistemi olduğunu anlatan Balkuv, şöyle konuştu:

"Program, ofislerimizin doğada bıraktığı etkiyi azaltmayı hedefliyor ve dolayısıyla enerji tüketiminden, su tüketimine, atık yönetiminden satın alma süreçlerine kadar çok çeşitli konulara değiniyor. Program, WWF-Finlandiya tarafından sürekli yeni bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip edecek şekilde geliştirilerek güncelleniyor. Programın Türkiye'deki uygulamaları da paralel şekilde WWF-Türkiye tarafından ülke koşullarına uyarlanarak geliştiriliyor."

- "Türkiye'de 75 Yeşil Ofis var"

Balkuv, ülke genelinde 75 "Yeşil Ofis" bulunduğunu, işletmelerin bir sözleşme imzalayarak, gönüllü çalışanlarından oluşan bir ekip kurduğunu ifade etti.

Bu ekiple ofisin mevcut durumunu değerlendirip iyileştirme yapılacak en az üç alan ve ne kadar iyileştirme yapılacağını belirlemelerini istediklerini aktaran Balkuv, şunları söyledi:

"Maksimum 12 aylık süreç sonunda hedeflerine ulaşıp denetimi geçen kurumlar Yeşil Ofis Diploması'nı almaya hak kazanıyor. Kurumun Yeşil Ofis Diploması'nı kullanmaya devam etmesi, her yıl iyileştirmeye yönelik yeni bir taahhüt vermesi veya daha fazla iyileştirme yapmasıyla mümkün. Bu anlamda Yeşil Ofis'in süresiz bir program olduğu söylenebilir. Programın ofiste çalışan kişi sayısına göre hesaplanan bir katılım bedeli ve işbirliğinin devam ettiği her yıl için bir aidat bedeli bulunuyor."

- Tüketilen her şey "doğal kaynak"

Balkuv, "Yeşil Ofis" sözleşmesini imzalayan şirketlerin çalışanlarının, ister kağıt, ister enerji olsun, tükettikleri her şeye "doğal kaynak" gözüyle bakmayı öğrendiğini vurguladı.

Çalışanlardan, günlük alışkanlıklarında verimli kullanımları benimsemelerini istediklerini dile getiren Balkuv, "Mümkün olduğunca çıktı almama, çıktı alınacaksa kağıdın çift tarafını kullanma, küçülterek baskı alma, yazıcının toner tasarrufu seçeneğini ayarlama gibi alışkanlık değişikliğini gerektiren veya masraf gerektirmeyen tedbirlerden tutun da aydınlatmada LED sistemine geçiş gibi yatırım gerektiren önlemlere kadar çok geniş yelpazede bir aksiyon planı hazırlanıyor." dedi.

Balkuv, programa katılan ofislerden birinde alınan tedbirler sayesinde yılda kişi başı 400 kilovat/saat elektrik tasarruf ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Elektrik dağıtım şebekesindeki kayıplar nedeniyle binalarda tüketilen birim elektriğin yaklaşık 3 katı kadar elektrik üretildiği düşünülürse kişi başı yılda bin 200 kilovat/saat net tasarruf anlamına geliyor. TÜİK Ocak 2015 verilerine göre ülkemizdeki ofis çalışanı sayısı 5 milyondan fazla. Her ofis bunu yapsaydı, bir yılda 6 bin gigawatt elektrik tasarrufu olacaktı, bu da Afşin Elbistan B termik santrali gibi 4 santrale daha ihtiyaç duymayacağız demek. Bu, sadece ofisler için hesaplandı. Tasarruf önlemlerinin fabrikalarda, üretim tesislerinde ve evlerde de alındığını düşünün bir de..."

- A4 tasarrufu 4 katlı bir apartmana denk

Yeşil Ofis'lerde alınan tedbirlerle elde edilen tasarruflardan birkaçı şöyle:

"Sadece 7 kişiden oluşan bir Yeşil Ofis, aldığı çeşitli önlemler sayesinde bir yıl içinde kağıt, toner ve kırtasiye masrafından yaklaşık 2 bin 800 avro tasarruf etti.

Bir Yeşil Ofis, aldığı çeşitli önlemler sayesinde, bir yıl sonunda, üst üste konulduğunda 4 katlı bir apartman yüksekliğine denk gelecek oranda A4 kağıt tasarrufu yaptı.

Bir Yeşil Ofis, çalışanlarının kullandığı servislerin rota optimizasyonu sayesinde hem yüzde 20 daha az yol kat etmesini sağlayıp hem de çalışan memnuniyetini artırdı. Bu sayede yıl bazında dünyanın etrafını iki kez dönecek kadar (83 bin 280 kilometre) mesafe tasarruf etti. Bu tasarruf sayesinde, ortalama 500 ağacın temizleyebileceği kadar karbon salınımı ortaya çıkmamış oldu.

Bir Yeşil Ofis, sadece ofis tuvaletlerinde kullanılan rezervuar tank kapasitelerini düşürerek bir yılda yaklaşık 540 bin litre, yani bir olimpik yüzme havuzunun beşte biri kadar su tasarruf etti.

Bir Yeşil Ofis, plazada bulunan asansör önü aydınlatmaların armatür cinsini ve yerini değiştirerek, 6 ayda toplam 118 bin 366 kilovat/saat oranında elektrik tasarruf etti. Bu sayı, 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 43 yıllık elektrik giderine denk geliyor.

Bir Yeşil Ofis, yılda 8 bin 800 adet 1,5 litrelik pet şişe atığından tasarruf ederek yaklaşık 260 kilogram pet atık azaltımı yapmış oldu.













