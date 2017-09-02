İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın yaklaşık 90 yıllık deneyimini, bilgi ve birikimini dünyadaki diğer ülkelerin insanlarıyla paylaşmak istediklerini ifade ederek, "O ülkelerin vatandaşları bizim öncülüğümüzde Yeşilaylar kurdular. Şu anda 34 ülkede Yeşilay var. Bunları biz kurmadık veya kendi vatandaşlarımıza kurdurmadık. O ülkenin vatandaşları bizim önderliğimizde kurdular ve bizim projelerimizi uygulamaya başladılar. Onlar da kendi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar." dedi.

Bağımlılıkla mücadele alanında dünyadaki en eski ve en tecrübeli kurumlardan biri olan Yeşilay, 34 ülkeye örnek oldu. Yeşilay'ın çalışmalarını bizzat inceleyen 34 ülkenin yetkilileri, Yeşilay adını kullanarak kendi ülkelerinde bağımlılıkla mücadele dernekleri kurdu.

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın Türkiye'ye ait çok köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ancak bağımlılık denildiğinde dünya ülkeleri arasında sınırların kalktığını anlattı.

"Bağımlılık, her toplumun acısını çektiği bir alan. Toplumlar arasında farklar ve oranlar farklı, ancak acı hep ortak." diyen Öztürk, artık hem manen hem de madden sınırların olmadığı bir çağda yaşanıldığını, özellikle iletişim araçlarının gelişmesiyle çocukların ve gençlerin çok kolay şekilde dış dünyaya açılabildiğini aktardı.

Bu amaçla dünyadaki diğer ülkelerin bağımlılıkla mücadele eden kurumlarıyla iş birliği yapma ihtiyacı duyduklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu anlamda biz öncelikle diğer ülkelerin yetkililerine Yeşilay'ı tanıttık. Bize gelen genel geri bildirim, birçok ülkede Yeşilay gibi güçlü bir sivil toplum örgütünün olmayışıydı. Yeşilay'ın yaklaşık 90 yıllık deneyimini, bilgi ve birikimimizi, dünyadaki diğer ülkelerin insanlarıyla paylaşmak istedik. O ülkelerin vatandaşları bizim öncülüğümüzde Yeşilaylar kurdular. Şu anda 34 ülkede Yeşilay var. Bunları biz kurmadık veya kendi vatandaşlarımıza kurdurmadık. O ülkenin vatandaşları bizim önderliğimizde kurdular ve bizim projelerimizi uygulamaya başladılar."

"Yeşilay'ın hilalini düşünün, o sembol şimdi Çin'de dalgalanıyor"

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz ise Yeşilay'ın hayata geçirdiği Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programının, dünyada en ilgi çekici eğitim programlarından biri olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Yılmaz, "BM, uyuşturucu özel oturumu düzenledi. Biz Yeşilay olarak bu oturumun sivil toplum lideriydik. Yani, oturuma katılan Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki 26 ülkenin sivil toplum lideriydik. O ülkelerin bütün bağımlılıkla mücadele gündemini biz topladık ve BM Genel Kurulu'na sunduk. Bu anlamda Yeşilay çok önemli bir yere sahip dünyada." ifadelerin kullandı.

Bağımlılıkla mücadele alanında ulusal faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları uluslararası çalışmaları aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"34 ülkenin yetkililerine Yeşilay'ın faaliyetlerini ve çalışmalarını anlattık. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçte 34 ülkede Yeşilay dernekleri kurulmasına öncülük ettik. Örneğin, Uganda Yeşilay Derneğini kurdurduk. Çin'de bile Yeşilay kurulmasını sağladık. Yani Çin'i bir düşünün. Olmaz denilen bir şeyi yaptık. Yeşilay'ın hilalini düşünün, o sembol şimdi Çin'de dalgalanıyor. Çünkü söylediğimiz şeyler çok insani. Bağımlılıkla mücadele herkes için bir sorumluluktur. Sadece bizim için değil, tüm dünyadaki ülkeler için. Bu yüzden çok iyi refleksler ve geri dönüşler alıyoruz. Bunun büyümesini hedefliyoruz. Şöyle yapıyoruz, Çin ile bir protokol yapıyoruz ve 'bizim markamızı da sembolümüzü de kullanabilirsiniz' diyoruz. Bütün ülkelerle bir anlaşma, protokol imzalıyoruz. 'Kendi mevzuatınıza göre, kendi vatandaşlarınızın sorunlarına göre bir Yeşilay kurun' diyoruz. Her türlü desteği de sağlıyoruz. O ülkeler Türk Yeşilay'nın armasını kullanıyorlar. Hedefimiz 50 ülkeye ulaşmak."

Özellikle Müslüman ülkelerin, Balkan ülkelerinin kendileri için ön planda olduğunu anlatan Yılmaz, bu kapsamda merkezi İstanbul'da olan Uluslararası Yeşilay Federasyonunu kurduklarını belirtti.