Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Düzce'de

DÜZCE (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkla mücadelede çevresel etkinin önemine dikkat çekerek, "Bağımlılıkla mücadelede sadece tıbbi tedavi değil, aynı zamanda, ciddi olarak psikososyal destek de olmalı." dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret eden Öztürk, kentte yapılması planlanan eğitim çalışmaları ve kamp eğitim merkezi inşa projesi protokolünü imzaladı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin, Türkiye'nin önemli bir konusu olduğunu söyledi.

İmzalanan protokollerin önemli olduğunu aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Yeşilay, faaliyetlerini tüm Türkiye'de hatta yurt dışında sürdüren, bağımlılıkla mücadele eden en önemli kurumlardan biridir. Bu kapsamda, en önemli problemlerimizden biri olan bağımlılıkla neler yapacağımızı kayıt altına almak adına bu toplantı bizim için önemli. Yeşilay, bağımlılıklarla ilgili savunuculuk, bilgilendirme yapan ve bu anlamda geniş yelpazede 7'den 77'ye eğitim veren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu eğitimlerimizi her alanda vereceğiz."

Bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitimler dışında rehabilitasyon modeli uyguladıklarını kaydeden Öztürk, "Bağımlılıklarla mücadelede psikososyal destek hizmeti veren YEDAM'ın, Düzce Valiliği ile işbirliği yaparak burada da faaliyette bulunması için destek vermesini istiyoruz. Bağımlılıkla mücadelede sadece tıbbi tedavi değil, aynı zamanda, ciddi olarak psikososyal destek de olmalı. Bu desteği verecek olan merkezlerin işbirliği de çok önemlidir. Hedefimiz, inşallah uzun vadede Düzce'nin, bu mücadelede önder şehirlerden biri olmasıdır."

Düzce Valisi Dağlı da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları Yeşilay'la birleştirmek istediklerini belirtti.

Etkin mücadele kapsamında bir kamp eğitim merkezinin kurulacağını açıklayan Dağlı, "Kaynaşlı ilçemizde bir kamp merkezi, dinlenme merkezi kuracağız. Bu merkez rehabilitasyondan çok, gençlerin vakit geçireceği, birbirleri ile iletişim kuracağı ve bağımlılığa bulaşmayan gençlerin vakit geçirebileceği bir merkez olacak. Biz, uyuşturucuya bulaşmamış geçleri hedef alıyoruz. Bu kamp merkezini inşa etmek istiyoruz, bu konuda her türlü desteği vermek için söz verdik." diye konuştu.

Dağlı, Türkiye'de önemli iki sorun olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan biri terör, diğeri bağımlılık. Şu anda bağımlılık kısmı bizi çok daha fazla gözle görünür kılıyor. Diğeri bize biraz daha uzak, onda da çalışmalar iyi Allah'a şükür. '' değerlendirmelerinde bulundu.