Yeşilay Rize Şubesi açıldı

RİZE (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Yeşilay Rize Şubesinin açılışına katıldı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Yeşilayın bütün bağımlılıklarla mücadele ettiğini söyledi.

Özellikle gençleri bağımlılıklardan korumanın önemine işaret eden Erdoğan, "Çünkü yakalandıktan sonraki mücadele daha fazla zahmet gerektiriyor ama yakalanmadan önceki koruma gayreti çok daha verimli, çok daha isabetli oluyor." dedi.

Erdoğan, Yeşilayın son dönemde, özellikle çocukları, gençleri hedefleyen çalışmalarını takdirle izlediğini vurgulayarak, "İnşallah Rize'deki bu mekanın da katkısıyla buradaki çalışmalar çok daha üst düzeyde devam eder. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılışa Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.



