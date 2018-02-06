Yeşilay ve Turkcell'den bağımlılıkla mücadele protokolü

İSTANBUL (AA) - Yeşilay ve Turkcell, bağımlılıklara yönelik koruma, önleme, bilinçlendirme alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı.

Yeşilay ve Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bağımlılıklar alanında koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürüten Yeşilay ile Turkcell arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda projelere destek veren Turkcell, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Yeşilay'ın destekçisi oldu.

Protokol kapsamında Yeşilay'ın çocuk ve gençlere yönelik tüm koruyucu, önleyici çalışmalarında Yeşilay ve Turkcell birlikte hareket edecek.



İki kurum arasındaki ilk birliktelik ise Yeşilay'ın bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği ve Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uyguladığı "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasına sunulan destekle başladı.

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen yetenek yarışmasının ana teması ise bağımlılık oldu.

Protokol kapsamında ayrıca Turkcell çalışanlarına yönelik Yeşilay tarafından bağımlılık yetişkin eğitimleri verilecek, Yeşilay'ın firmalara yönelik sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak için hayata geçirdiği İş Yaşamını İyileştirme programına Turkcell de dahil olacak.





- "Bağımlılıktan uzak nesiller için bir araya geldik"





Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, açıklamadaki değerlendirmesinde, bağımlılıkla mücadele konusunda Turkcell gibi bir iş ortağının desteğinin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın toplumsal bir mesele olduğuna dikkati çeken Öztürk, özellikle çocuk ve gençlerin korunmasının onları bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Turkcell ile imzaladıkları protokolle bu alanda daha fazla farkındalık oluşturacak kampanya ve projeleri birlikte yürütmeyi amaçladıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Turkcell gibi hizmetleri ülkemiz coğrafyasını aşmış bir teknoloji devinin bu alanda gösterdiği hassasiyeti ve topluma fayda sağlama gayretini son derece değerli buluyoruz. Bu protokol her türlü bağımlılıktan uzak nesiller yetiştirilmesine destek verecek proje iş birliklerini amaçlıyor. Bu kapsamda mücadelemizde bize destek olan, başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça olmak üzere tüm Turkcell çalışanlarına teşekkür ediyorum ve anlaşmamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum."





- "Teknoloji ile genç nesillerin hayatlarını iyileştiriyoruz"





Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise insana dokunmayan, hayatları iyileştirmeyen teknolojilerin ne yazık ki bir yönü eksik kalan yenilikler olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Biz Turkcell olarak ülkemizi ileri taşıyacak yeni teknolojilere yatırım yaparken, her daim bu yeniliklerin insanımızın hayatını nasıl daha sağlıklı ve huzurlu kılacağına da odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Yeşilay ile başlattıkları bu iş birliğine çok önem verdiklerini aktaran Akça, "İş birliğimiz kapsamında bir kez daha teknolojimiz ile genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikelerden nasıl koruyacağımıza ve bağımlılıklar ile mücadele ederek gençlerimizi, ülkemizi ileri taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.