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Yeşilay'dan "bağımlılık" temalı senaryo yarışması

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik "Sağlıklı Fikirler" temalı kısa film senaryo yarışması düzenledi.Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Yeşilay'dan

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik "Sağlıklı Fikirler" temalı kısa film senaryo yarışması düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) iş birliği ile "Sağlıklı Fikirler Projesi"ni geliştirdi.

"Sağlıklı Fikirler" kısa film senaryo yarışması ile tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulması amaçlandı.

"Bir film yaz, metrajı kısa, etkisi uzun olsun. Yazdığın film Yeşilay'ın desteğiyle hayat bulsun" sloganıyla özgün ve etkili senaryoları arayan Yeşilay'ın yarışmasına başvurular, 13 Ekim'e kadar yapılabilecek. Yarışmada her kategorideki birinci eserlerin filmleri çekilecek ve filmler başta kamu spotları olmak üzere farklı araçlar ve iletişim kampanyası vasıtasıyla yaygınlaştırılacak.

Yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir senaryolar belirlenerek, dereceye giren eser sahiplerine telif bedeli olarak, birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya ilgili bilgiye, Yeşilay'ın "www.yesilay.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Kısa FilmSenaryoYarısmaYeşilay
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