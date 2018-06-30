"Yeşilbaşköy kirazı" dünya sofralarında

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yetiştirilen kiraz, kendine özgü aroması sayesinde Avrupa ve Çin'den talep görüyor.

Yeşil doğası ve serin iklimiyle dikkati çeken Yeşilbaşköy, kiraz üretimiyle öne çıkıyor. Daha önce belde olan köyde üretimine yaklaşık 20 yıl önce başlanan kiraz, bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldi.

Köyde yetiştirilen kiraz, özel aroması ve kalitesi sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine ve Çin'e ihraç ediliyor.

Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan, AA muhabirine, yaklaşık 1500 nüfuslu 630 haneli köyde 150 bin kiraz ağacının bulunduğunu söyledi. Köydeki bir çok ailenin geçimini kirazdan sağladığını anlatan Darcan, "Köyümüz tek başına ilimiz gayri safi milli hasılasına 40 milyon liranın üzerinde katkı sunuyor. Köyümüzden bin civarında insan kirazdan ekmek yiyor." dedi.

Kirazın Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü dile getiren Darcan, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yetişen kirazımızın yüksek kaliteli ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı köyümüz, özellikle Antalya'daki ihracat firmalarının önemli bir bahçesi olmuş durumda. Hasat zamanı Antalya'dan önceden gelip bu bahçelerimizi rezerve ederler. Bu köyde üretilen kirazlarımız Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor ancak son yıllarda Çin kapısının da açılmasıyla köyümüz önemli ihracat merkezlerinden biri oldu. Yeşilbaşköy'deki meyvecilik üretiminin başarılı olmasının en önemli sebebi kümelenmiş üretim faaliyetinin yapılmasıdır. Kümelenmiş meyvecilik faaliyeti Bakanlığımız tarafından da desteklenen bir üretim modelidir."

Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer de her yıl yaklaşık 900 ila bin ton arasında kiraz üretimi yapıldığını belirtti.

Kirazın birçok ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Koçer, "Üretilen kirazın ortalama 600 tonu yurt dışına kalan 400-500 tonu da iç pazara gönderiliyor" diye konuştu.

Kiraz yetiştiricisi Hasan Erdem, 600 ağacının olduğunu ifade ederek, "Yıllık 15 ton kiraz alıyorum. Masraflı bir iş, güzelliğinin yanında zorluğu da var." dedi.