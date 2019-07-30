Yeşilçam Kahve Evi ve Foccacia’dan 3 Milyon Euro’luk Dev Yatırım

Tamamen yerli ve milli olarak hayata geçirilecek olan proje hakkında Yeşilçam Kahve Evi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Demirbilek şunları söyledi; “İlk etapta Almanya ‘da Yeşilçam Kahve Evi GMBH adı ile hizmete başlayacağız. Peçetesinden kaşığına kadar her şey tamamen Türkiye’den, kendi üretimimizden temin edilecek ve bu Türk ihracatına ciddi bir ivme kazandıracak. Almanya’da bir üretim, depo ve lojistik tesisi kurulacak. Bununla beraber ciddi bir istihdam oranı yakalamış bulunacağız.’’



Dubai ve Katar Projesi



Demirbilek, Foccacia Yönetim Kurulu Başkanı Altan Meşin ile beraber toplam 3 milyon Euro’luk yatırım planlarında Almanya’da 20 şube hedeflerinin ardından, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de şube açacaklarının bilgisini verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Almanya ile Avrupa’nın ardından Katar ve Dubai’de de şubeleşme yolunda yatırımlarımız planlarımızın arasında.”