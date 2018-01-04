Yeşilyurt'ta imar değişikliği

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Yeşilyurt'ta yapılan imar değişikliğine ilişkin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir çağrı yapıyorum; bu imar planını derhal değiştiriniz. Bu planı Yeşilyurtlular, İstanbullular kabul etmedi, etmeyeceğiz." dedi.

Hamzaçebi, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve partililer, imara açılan parkta bir araya gelerek, yapılan imar değişikliğini protesto etti.

31 dönüm büyüklüğündeki parkın mülkiyetinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Hamzaçebi, parkın acil durumlarda vatandaşların toplanma merkezi olarak kullanıldığını anımsattı.

Hamzaçebi, Bakanlığın askıya çıkardığı imar planı ile araziye 15 katlık bir otel inşaatı izni verildiğini öne sürerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir çağrı yapıyorum, bu imar planını derhal değiştiriniz. Bu planı Yeşilyurtlular, İstanbullular kabul etmedi, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da belediye olarak 29 Aralık 2017'de Bakanlık tarafından ilan edilen plana itiraz ettiklerini, 2 Ocak'ta da planların iptali için dava açtıklarını söyledi.