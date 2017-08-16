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Yetersiz uyku çocuklarda tip 2 diyabet riskini artırabiliyor

ANKARA (AA) - Çocuklarda gerekenden az uykunun tip 2 diyabet ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı."Science Daily"nin internet sitesinde yayımlanan çalışmada, önerilen süreden bir saat az uyuyan çocuklarda, tip 2 diyabetin yanı sıra yüksek...

Yetersiz uyku çocuklarda tip 2 diyabet riskini artırabiliyor

ANKARA (AA) - Çocuklarda gerekenden az uykunun tip 2 diyabet ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

"Science Daily"nin internet sitesinde yayımlanan çalışmada, önerilen süreden bir saat az uyuyan çocuklarda, tip 2 diyabetin yanı sıra yüksek seviye kan şekeri ve insülin direnci görülme olasılığının arttığı belirtildi.

İngiltere'de araştırmacılar, ülkedeki farklı etnik kökenlerden, günde ortalama 10 saat uyuması önerilen 9-10 yaşlarındaki 4 bin 525 çocuğa ait vücut ölçümleri, kan örnekleri sonuçları ve anketleri inceledi.

Uzun süre uyuyan çocukların vücut ağırlığı ve yağ kitlelerinin düşük olduğu kaydedilen araştırmada, ortalamadan az uyuyan çocuklarda yüksek oranda insülin, insülin direnci ve kan şekeri görüldüğü, bunun da tip 2 diyabetin risk faktörleri olduğu vurgulandı.

Araştırmaya öncülük eden İngiltere'deki Londra Üniversitesi St. George Tıp Okulundan Prof. Christopher G. Owen, çalışmanın sonuçlarının, uyku süresini artırarak vücut yağının ve hayatın ilk evrelerinde tip 2 diyabete yakalanma riskinin düşürülebileceğini gösterdiğini belirtti.

Owen, çocuklukta uyku saatini artırmanın, yetişkin dönemindeki sağlık durumu üzerinde etkileri olabileceğine işaret etti.

Hafta içi uyku süresini yarım saat uzatmanın, vücut kitle indeksini 0,1 kg/m² ve insülin direncini yüzde 0,5 azaltabileceğinin vurgulandığı araştırmada, bu oranları düşürmenin hayatın ileriki evrelerinde tip 2 diyabeti azaltmada uzun süreli etkileri olabileceği bildirildi.

Diğer yandan, araştırmada, uyku süresi ile kardiyovasküler risk faktörleri, kan yağları ve tansiyon arasında herhangi bir bağlantı kurulamadı.

"Uyku Aralığı ve Tip 2 Diyabet Riski" adlı araştırmanın sonuçları, "Pediatrics" dergisinin eylül sayısında yayımlanacak.

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