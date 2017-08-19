Yetim anneleri, üreterek hayata tutunuyor

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan dikiş atölyeleri, Suriye'deki iç savaşta eşlerini kaybeden kadınlara iş olanağı sunuyor.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, ülkelerinde terzilik yapan yetim annelerine işlerini devam ettirip kazanç sağlamaları için sığındıkları Türkiye'de dikiş atölyesi açtıklarını söyledi.

Atölyeyi Kuveyt merkezli Beyt-ül Zakat Derneğinin destekleriyle oluşturduklarını aktaran Tosun, ''Dikiş atölyemizde 27 işçi çalışıyor. Günlük 8 saatlik mesailerle çalışıyorlar. Her gün 200 kişilik konfeksiyon ürünleri yapılıyor. Atölyede çalışanların hepsi yetim annesi. Hem ülkelerinde yarım kalan mesleklerini devam ettirmesini sağlıyoruz hem de geçimlerine biraz da olsa yardım etmek istiyoruz.'' dedi.

Ürettikleri ürünleri çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmak istediklerini belirten Tosun, ürünlerin Türkiye sınırındaki çadırlara, kamplara, ihtiyaç sahibi yetimlere ve ailelere dağıtıldığını belirtti.