Yetim girdiği yetimhanede öğretmenlik yapıyor

CAKARTA (AA) – ADEM ŞALVARCIOĞLU/MAHMUT ATANUR - Endonezya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan İstanbul Yetimhanesi'nde büyüyen İntan Masyitah, bugün aynı yetimhanede öğretmenlik yapıyor.

Banda Açe’de faaliyet gösteren İstanbul Yetimhanesi birçok yetimin hayatına ışık tutuyor.

2004 yılında meydana gelen ve yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketinde tüm ailesini kaybeden Masyitah, dokuz yaşında girdiği yetimhanede şu an yetimlere öğretmenlik yapıyor.

AA muhabirine konuşan Masyitah, "Tsunami felaketi hayatımın en zor dönemiydi. Tsunami nedeniyle tüm ailem ve sevdiklerimi kaybederek yetim kaldım. Daha sonra Açe'ye en çok yardım eden millet olan Türkiye tarafından açılan bu yetimhane bana sahip çıktı." diye konuştu.

İstanbul Yetimhanesi'nde yeni ve büyük bir aile edindiğini söyleyen Masyitah, "Bu yetimhane sayesinde hayata tutundum. Tsunamide tüm ailemi kaybettim ama bu yetimhanede birçok kardeş ve abla edindim. Onlarla kocaman bir aile olduk. Bu yetimhane sayesinde bu günlere gelebildim." dedi.

Yetiştiği yetimhanede öğretmenlik yapan Masyitah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha küçük bir kızken, buradaki hayırsever öğretmenlerim tarafından eğitilerek hayata tutunabildim. Burada sadece öğretmen olmak değil aile olmak gerekiyor. Şimdi bayrağı taşıma sırası bende. Bu yetimhanede benim gibi yetimlere öğretmenlik yapmak, onların hayatlarına yön vermek çok güzel."

Masyitah, yetimhanede her şeyin eksiksiz olduğunu belirtirken, "En zor zamanlarda Açe halkının her daim yanında olan ve olmaya devam eden Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Onların yardımları sayesinde hayatımıza yön verebildik. Yapılan bu iyilikleri asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Banda Açe'deki İstanbul Yetimhanesi'nde 100'e yakın yetim kalıyor. Üniversite dönemine kadar eğitim ve barınma masrafları karşılanan yetimlere, güzel bir gelecek sunulması amaçlanıyor.



