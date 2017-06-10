Yetim Vakfı hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Dünya genelinde yetim çocuklara yönelik yardım çalışmaları yapılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan Yetim Vakfı törenle açıldı.

Edirnekapı’daki Vakfın açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Başbakanlık Danışmanı Ömer Faruk Korkmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi çocuklar için Vakıf bahçesinde çeşitli eğlenceler düzenlenirken, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Programda Bangladeşli yetim Abdullah, Kuranı Kerim tilaveti okudu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Suriyeli mazlumların sesi olan 10 yaşındaki Halepli Bana Alabed de yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in "Yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimseyle ben cennette yan yanayız" hadisini hatırlatarak, Suriyeli yetimlere sahip çıktığı için Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi.

Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar da Yetim Vakfı olarak farklı bir alanda insani yardım çalışması yapmak istediklerini söyledi.

Vakıf olarak özellikle eğitim ve psikososyal destek gibi alanlarda yoğunlaşacaklarını dile getiren Gülsatar, yetimlere yönelik çalışmaların zor ve çoğu insanın meşakkatine katlanmayı göze alamadığı bir alan olduğunu ve uzun vadeli çalışma yapmayı gerektirdiğini anlattı. Gülsatar, vakıf olarak Ümraniye, Fatih ve Reyhanlı’da psikososyal destek merkezlerinin açılışını yapacaklarını söyledi.

Dualarla yapılan kurdele kesiminin ardından Vakıf hizmete açıldı. Daha sonra Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi avlusunda törene katılanlara iftar yemeği verildi.

