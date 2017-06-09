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Yetimler için 15 ülkede kardeşlik sofraları kurulacak

- "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde 15 ülkede yetimler yararına sofra kurulacak

Yetimler için 15 ülkede kardeşlik sofraları kurulacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde 15 ülkede kardeşlik sofrası kuracak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında başlatılan "Kardeşlik Sofrası" kampanyası kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafında üniversite öğrencileri temsili biletler satarak nakdi yardım topladı. Anadolu Öğrenci Birliğinin başlattığı kampanyayla 70'i aşkın ilde 100'ü aşkın üniversitede öğrencilerinin gayretiyle yardım kampanyası sürdürüldü.

Toplanan paralarla 15 ülkede İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla yetimler yararına kardeşlik sofrası kurulacak.

Bosna Hersek, Arnavutluk, Halepçe, İdlib, Somali, Kosova, Kırgızistan, Burkina Faso, Yemen, Bangladeş, Makedonya, Nijer, Kudüs, Gazze, Kıbrıs ve Erbil'de kurulacak sofralarda yetim çocuklarla kardeşlik, iyilik, şefkat ve merhamet paylaşılacak.

Anadolu Öğrenci Birliği geçen yıl da Gazze'de yetimler yararına 5 bin kişilik kardeşlik sofrası kurmuştu

Kampanyaya destek vermek isteyenler için bir iftar bedeli 20 lira olarak belirlendi. Yine SOFRA yazıp 4025'e SMS göndererek projeye 5 lira katkı sağlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Öğrenci BirliğiDünya Yetimler GünüKardeşlik Sofrası
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