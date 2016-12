'Yetiştiği yerden tut iltisaklarına kadar her şey FETÖ'yü gösteriyor'

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Büyükelçiyi öldüren saldırgana ilişkin, "Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan ikili anlaşmanın imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan ve Nishani'nin huzurunda, Anadolu Ajansı (AA) ile Arnavutluk Telegrafik Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması ise AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Arnavutluk Telegrafik Ajansı Genel Müdürü Gezim Podgorica tarafından imzalandı.



"Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarı için kilit bir ülkedir"

Arnavutluk'un güvenlik alanında yapmakta olduğu katkılardan dolayı memnuniyet içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Arnavutluk ordusunun uluslararası görünürlüğüne, eğitimine ve modernizasyonuna katkımız bundan sonra da devam edecektir. Arnavutluk'un Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde katettiği ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Son dönemde özellikle yargı reformu kapsamında atılan adımların katılım müzakerelerine başlanmasıyla sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Arnavutluk'un Avrupa Birliğine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Zira Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarı için kilit bir ülkedir. Son yıllarda Arnavutluk'un bu yolda başta Sırbistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi olmak üzere izlediği yapıcı politikayı takdirle izliyoruz."



"FETÖ, her iki ülkenin de milli güvenliğine tehdit oluşturuyor"



Nishani ile terörle mücadeleyi de ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bilhassa, her iki ülkenin milli güvenliği için tehdit oluşturan Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele konusunu görüştük. Bu konudaki bizlere verdiği destek sebebiyle Sayın Nishani'ye tekrar şahsım ve milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Arnavutluk topraklarının Türkiye'ye tehdit teşkil eden unsurlardan arındırılması bizim de haklı beklentimizdir. Terörle mücadele ve güvenlik alanında Arnavutluk emniyeti ile verimli bir işbirliği içerisindeyiz. Ülkemiz terörle ve organize suçlarla mücadeledeki tecrübelerini Arnavutluk ile paylaşmaktadır. Bu alanda eğitim programları düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da bu işbirliğini geliştireceğiz."



El-Bab'ın son durumu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun El-Bab'a girdiği yönünde bilgiler bulunduğu belirtilerek, El-Bab'daki son duruma ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:



"Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanımızla görüştüm. Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur."



'Yetiştiği yerden tut iltisaklarına kadar her şey FETÖ'yü gösteriyor'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümüne ilişkin soruşturmada gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine, şu açıklamalarda bulundu:



"Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla Feto Terör Örgütüne mensup olduğudur, yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor."



"Nihai neticeyi, neticelendikten sonra açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki süreci de tabii şu anda Rusya'dan da biliyorsunuz gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetlerimiz birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Birlikte bu çalışmayı yapmak suretiyle de temenni ediyorum ki en kısa zamanda bir neticeye varılacak. Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir, buna yönelik de bazı ipuçları var. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız, diğer soruşturma birimlerimiz, çalışmaları sürdürüyor. Nihai neticeyi de tabi neticelendikten sonra açıklayacağız." diye konuştu.