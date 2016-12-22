'Yetiştirdiğimiz asker yurt dışındaki okulumuzdan daha kıymetli'

KONYA (AA) - Metin Bolat - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan bir şüpheli, örgüt abisinin kendisine elebaşı Fetullah Gülen'in, "Yetiştirdiğiniz bir asker, yurt dışındaki okulumuzdan daha kıymetli." dediğini söyledi.



Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde şüpheli olarak ifadesine başvurulan itirafçı askerlerden "Hakan" kod adlı üsteğmen, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.



FETÖ/PDY'nin çözülmesi için ortaokul ikinci sınıfta tanıştığı, askeri okulun son dönemlerine kadar irtibatlı olduğu örgütle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini aktaran itirafçı, dersleri iyi olduğu için "abi" olarak bilinen kişilerin kendisiyle ilgilenmeye başladığını dile getirdi.



Haftalık faaliyetlerin çetelesi tutularak bir üst abiye gösterildiğini anlatan itirafçı, dönemin çok kötü olduğu ve günah işlenmemesi gerektiğinin söylendiğini ifade etti.



Gülen'in yanında olanlara Hazreti Muhammed, şefaat edecekmiş

İtirafçı, Gülen'in kitaplarının sesli olarak kendilerine okunduğunu söyledi.



"Örgüt abisi, bize bir sohbette, Gülen'in yanında olanların öldükten sonra sahabe gibi değerlendirileceğini belirterek, 'Peygamber Efendimiz, o kişilere şefaat edecek. Gülen, sürekli Peygamberimizi rüyasında görüyor ve talimatı direkt ondan alıyor.' dedi." ifadelerini kullanan itirafçı, şöyle devam etti:



"Devamında da Gülen'in sohbet kasetlerini ders aralarında bizlere izletmeye başladılar. Bu şekilde abilerin evine gittiğimizde bize dini öğreteceklerini, herhangi bir karşılık beklemediklerini, Allah rızası için bu şekilde davrandıklarını anlattılar. Odaya geçmeden telefonlarımızı ortam dinlemesine karşı önlem almak için dışarıda bıraktırıyorlardı."



Askeri personelin durumunun dini açıdan iyi olmadığına işaret edilerek asker olmaları için yönlendirildiklerini anlatan itirafçı, "Gülen'in askeri öğrencilerle ilgili bir konuşmasında geçen bölüm izlettirildi. Gülen, o kasette askerde yapılan ibadetlerin sevabının normalde yapılan ibadetlerin sevabından çok daha fazla olduğunu söyledi hatta kendisinin yapmış olduğu ibadetlerden askerde yapılan ibadetin 100 kat daha fazla sevabı olduğunu söylediğini, imkan olsa kendisinin de 'Keşke asker biriyle ibadetimi değiştirebilsem.' dediğini gördük. Bu şekilde askeri okulların sınavlarına hazırlanmaya başladık." diye konuştu.



Askeri liseye gittiğinde görüşeceği abilerle tanıştırıldığını, "tebdir" adı altında çeşitli şeyler anlatıldığını aktaran şüpheli, abilerle zamanında görüşmemesinin vefasızlık olarak nitelendirildiğini, zina yapsa bile örgütten çıkmasının istenmediğini vurguladı.



"Askeriyeye yetiştirdiğiniz bir öğrenci, açılan bir okuldan daha kıymetlidir"

Askeri okuldan ayrılan başka bir şüpheli ise örgüt abilerinin isteği ve yönlendirmesiyle askeri okula gittiğini söyledi.



Abdesti suyla almamaları gibi çeşitli uyarılarda bulunulduğunu belirten şüpheli, şunları kaydetti:



"Örgüt abisi, bana 'Fetullah Gülen'in bir sözü var. Askeriyeye yetiştirdiğiniz bir öğrenci, yurt dışında açmış olduğunuz okuldan daha kıymetlidir.' dedi. Benimle çok ilgilenmelerinin sebebinin de Gülen'in bu sözü olduğunu söyledi. Kara Harp Okulunun intibak kampına katıldım. Kampın ilk haftasında isteğimle okuldan ayrılmak için dilekçe verdim.



Abiler, bana 'Okulu kesinlikle bırakma, davamıza ihanet etme, emeğimizi boş çıkarma.' deseler de kararımdan vazgeçiremediler."