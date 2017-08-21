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Yevmiyeyi peşin alan şoförün seferi yapmadan kaçtığı iddiası

- Şoför hakkında soruşturma başlatıldı

Yevmiyeyi peşin alan şoförün seferi yapmadan kaçtığı iddiası

EDİRNE (AA) - Ücretini aldığı seferi gerçekleştirmeden kaçtığı iddia edilen şoför hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli bir nakliye firmasında çalışan uzun yol şoförü H.E, Avrupa'ya götüreceği yükü yüklemesi sonrası Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkmak üzere Edirne'ye geldi.

Tırın dijital takip cihazından sinyal gelmemesi üzerine firma tırın uzun süre tır parkında park edilmiş şekliyle durduğunu fark etti, yetkililer sefer ücretini peşin alan H.E'ye ulaşamadı. H.E'nin tırı park ederek kaçtığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.


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EdirneşoförTIR
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