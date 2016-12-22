YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile öğrenci alacak - YÖK kararıyla YGS'den öğrenci alan öğretmenlik programları, aynı içerikteki LYS puan türlerine çevrildi - Buna göre, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programı YGS-1 puan türünden MF-1 puan türüne, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı YGS-6'dan TM-2'ye, kimya öğretmenliği programı YGS-2'den MF-3'e, okul öncesi öğretmenliği programı YGS-5'ten TS-1'e, özel eğitim öğretmenliği programı YGS-4'ten TS-1 puan türüne çevrildi

22 Aralık 2016 Perşembe 11:48