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YGS ve LYS'de bina giriş saatlerine düzenleme

ÖSYM tarafından, YGS ve LYS'ye gireceklerin binalara alımının, sınav başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi.

YGS ve LYS'de bina giriş saatlerine düzenleme

ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) gireceklerin binalara alımının sınav başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, başvuruları yarın başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek YGS ve haziranda yapılacak LYS'ye ilişkin önemli bir karar alındı.

ÖSYM sınavlarında, başlama saatinden sonra sınav salonuna alınan adayların, diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gürültü yapması, sınav kurallarının iş ve işlem takip formunun okunmasından sonra salona geldikleri için yasaklı eşya ve diğer kurallar ile ilgili son hatırlatmaları duymaması ve salonda düzenin bozulmasına yol açmaları sebebiyle, sınav binalarına giriş saatleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek. ​LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.


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Anahtar Kelimeler:
YGS Ve LYS
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