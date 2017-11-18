Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

"Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor" projesi

- Sivas'ta "Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında 5 bin üniversite öğrencisine burs verilecek - Vali Gül: - "Çocuklarımız aldıkları bu bursla çok iyi şekilde okuyacaklar ve mezun olduktan sonra onlar da burs vermeye başlayacaklar. Böylece Sivas'taki bu güzel döngü artarak devam edecek"

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında 5 bin lisans öğrencisine burs verilecek.

Sivas Valiliğine bağlı Sivas Hizmet Vakfınca Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan ve ailesi Sivas'ta ikamet eden 5 bin lisans öğrencisine burs verilmesi için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya başlatıldı. Bu kapsamda Valilikçe Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salon'da kadınlara yönelik yardım programı düzenlendi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, projenin geçen yıl başlatıldığını ve ciddi anlamda yol kat edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin öğrenciye burs verildiğini belirten Gül, "Bu bursu Sivaslı hayırseverlerin katkılarıyla verdik. Sivas Hizmet Vakfı, bütün Sivaslılara hizmet eden bir vakıf. Bu vakfın yaptığı her olumlu işin sahibi Sivaslılar. Önemli olan bu birlikteliği gösterebilmek ve çocuklarımıza sahip çıkmak. Sivaslılar eğer bir şeye sahip çıkacaklarsa sahip çıkacakları en iyi konu gelecekleri olan öğrenciler. Bugün de yaptığımız iş o." diye konuştu.

Gül, burs verilecek öğrenci sayısından ziyade hayırseverlerin ülkenin geleceği çocuklara sahip çıkmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Geçen yıl bunu gördük. Bu yıl da buraya gelinmesi ve bu iradenin gösterilmesi yine çocuklarımıza sahip çıkılacağı anlamına geliyor. Çocuklarımız aldıkları bu bursla çok iyi şekilde okuyacaklar ve mezun olduktan sonra onlar da burs vermeye başlayacaklar. Böylece Sivas'taki bu güzel döngü artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün eşi Gülden Gül de programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kampanya kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim öğretimlerinin devam ettiği 8 ay boyunca aylık 150 lira burs verilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
5 Bin öğrenciBURSSivas Hizmet VakfıYiğidolar öğrencisine Sahip çıkıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5