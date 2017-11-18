SİVAS (AA) - Sivas'ta "Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında 5 bin lisans öğrencisine burs verilecek.

Sivas Valiliğine bağlı Sivas Hizmet Vakfınca Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan ve ailesi Sivas'ta ikamet eden 5 bin lisans öğrencisine burs verilmesi için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya başlatıldı. Bu kapsamda Valilikçe Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salon'da kadınlara yönelik yardım programı düzenlendi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, projenin geçen yıl başlatıldığını ve ciddi anlamda yol kat edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin öğrenciye burs verildiğini belirten Gül, "Bu bursu Sivaslı hayırseverlerin katkılarıyla verdik. Sivas Hizmet Vakfı, bütün Sivaslılara hizmet eden bir vakıf. Bu vakfın yaptığı her olumlu işin sahibi Sivaslılar. Önemli olan bu birlikteliği gösterebilmek ve çocuklarımıza sahip çıkmak. Sivaslılar eğer bir şeye sahip çıkacaklarsa sahip çıkacakları en iyi konu gelecekleri olan öğrenciler. Bugün de yaptığımız iş o." diye konuştu.

Gül, burs verilecek öğrenci sayısından ziyade hayırseverlerin ülkenin geleceği çocuklara sahip çıkmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Geçen yıl bunu gördük. Bu yıl da buraya gelinmesi ve bu iradenin gösterilmesi yine çocuklarımıza sahip çıkılacağı anlamına geliyor. Çocuklarımız aldıkları bu bursla çok iyi şekilde okuyacaklar ve mezun olduktan sonra onlar da burs vermeye başlayacaklar. Böylece Sivas'taki bu güzel döngü artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün eşi Gülden Gül de programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kampanya kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim öğretimlerinin devam ettiği 8 ay boyunca aylık 150 lira burs verilecek.