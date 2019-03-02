Yıkanabilir selüloz kağıdından çanta üretiyor

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Doğaya verilen zararı azaltmak için geri dönüşümlü malzemelerden tasarımlar yapan Ester Levi, yıkanabilir özellikli sıkıştırılmış selüloz kağıtlarıyla seyahat, makyaj, sırt çantaları ve cüzdanlar üretiyor.

Girişimci ve tasarımcı Levi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitiminin ardından tasarımcı olarak gittiği yurt dışında farklı malzemeler araştırdığını belirterek, edindiği tüm bilgi ve numunelerle İstanbul'a döndüğünü söyledi.

Levi, 2,5 yıldır Epidotte markasıyla faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerimizin tümü el yapımı ve kendi atölyemizde özenle dikiliyor. Malzemelerimizin tümü yurt dışından geliyor ve tüm tasarımlar bana ait. Koleksiyonu oluştururken ürünleri trendlere göre değil, taleplere göre değerlendiriyorum.

Renk çalışmaları ise sezon renkleriyle değil, tamamen benim ruh halime ve koleksiyondan ilham aldığım yerlere göre oluşuyor. Sistemin biraz dışında bir işleyişimiz var diyebilirim. Bu işin en sevdiğim yanı da bu zaten, farklı olmak, farklılık yaratmak."

- "Suya ve yırtılmaya dayanıklı"

Levi, tüm ürünlerin "sıkıştırılmış selüloz" denilen geri dönüştürülebilen kağıtlardan oluştuğuna dikkati çekti.

Bu malzemenin farklı işlemlerden geçirilerek suya ve yırtılmaya dayanıklı hale geldiğini anlatan Levi, şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıştırılmış selüloz sadece kağıt olarak adlandıramayacağımız kadar özel bir malzeme aslında. Seyahat, makyaj, sırt, tütün çantasının yanı sıra cüzdanlar, ekmek sepeti, organizer, saksı, dergilik, kirli çamaşır sepeti gibi ürünler de tasarlıyorum. Her koleksiyon yelpazeyi genişletiyor, yeni ürünler eklemeye özen gösteriyorum.

Malzemenin kağıt olduğu için özellikle çantalar çok hafif, kadınların en büyük şikayeti olan ağır çantalar yerine tasarladığımız çantalar kalıcı ve sağlam bir çözüm diyebilirim."

İngiltere, İsviçre, Tayvan, Romanya ve İrlanda'da da satış yaptıklarını, Amerika ve Dubai ile görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Levi, markanın sene sonuna doğru Amerika'da 27 eyalete ulaşmış olacağını söyledi.

- "Kağıdın yıkanabilmesi insanları çok şaşırttı"

Levi, daha önce hiç duyulmamış yıkanabilir kağıt malzemesiyle çevre dostu ürünler tasarlamanın en önemli özellikleri olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da yaygın olan bu kavram yeni yeni Türkiye'ye geldi, bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Şirketi kurduğu ilk zamanlarda, Türkiye'de ürünleri tanıtırken zorlandığını anlatan Levi, "Kağıdın yıkanabilmesi ve yırtılmaya dayanıklı olması, insanları çok şaşırttı. İnanmayarak ofisime gelip ürünlerimize dokunmak isteyen kişi sayısını size anlatamam. Hepsi de yüzü gülerek, ürüne inanarak ve çok severek çıktılar kapımızdan, eli boş çıkan hiç olmadı." diye konuştu.