Yıkıcı inovasyon, sektörleri yeniden şekillendirecek ArtBizTech, düzenlediği Design Thinking workshop’larla şirketlerin, insanı odağına alan, yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmesine destek oluyor.

ArtBizTech, düzenlediği Design Thinking workshop’larla şirketlerin, insanı odağına alan, yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmesine destek oluyor.



İş dünyasının yükselen değeri: Yıkıcı inovasyon

. Design Thinking workshop’larla hedef kitleler ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ortaya çıkan içgörülere dayanan çözümler, şirketleri yıkıcı inovasyona götürüyor. Yıkıcı inovasyonu hedefleyen workshop’larda ortaya çıkan, hedef kitlenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek ve hatta kullanmaktan vazgeçemeyecekleri çözümler oluyor. Bu çözümler ürün, teknoloji, mekan gibi fiziksel objeler olabileceği gibi, hizmet, süreç ve iş modeli gibi fiziksel olmayan konseptler de olabiliyor.



Yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri geliştiriliyor

İnovasyona giden sürecin içine sanatı da katan ArtBizTech, iş ve teknoloji profesyonellerinin Design Thinking workshop’lara entegre edilen Artful Thinking pratikleri ile yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, doğru soruları sorma ve somutlaştırma gibi becerileri kazanmalarına da destek oluyor.

Yıkıcı inovasyonun son dönemde kurumlar için artan önemine dikkat çeken ArtBizTech Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı, “Sanat ve inovasyon, birbirinden ayrı iki alan gibi görünse de aslında birbirlerine ilham veren iki tamamlayıcı disiplin. Sanat, inovasyon yapış şekillerine ilham olduğu gibi inovatif çözümler de sanatın bir parçası haline gelmeye başladı. Bu birliktelik, şirketlerin yıkıcı inovasyona gitmesini kolaylaştırıyor” dedi.