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Yılana ateş etmek isterken kendisi ile 3 kişiyi yaraladı

SİİRT (AA) - Siirt'te gördüğü yılana av tüfeğiyle ateş etmek isteyen çocuk, kendisi ile 3 kişiyi yaraladı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Uğurcuk mezrasında tandırda ekmek yapan Feride Bağrıyanık (59), kaldırdığı...

Yılana ateş etmek isterken kendisi ile 3 kişiyi yaraladı

SİİRT (AA) - Siirt'te gördüğü yılana av tüfeğiyle ateş etmek isteyen çocuk, kendisi ile 3 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Uğurcuk mezrasında tandırda ekmek yapan Feride Bağrıyanık (59), kaldırdığı çuvalın altında yılan olduğunu gördü.

Bağrıyanık'ın yardım istediği 12 yaşındaki M.Y, babasına ait av tüfeğiyle yılana ateş etti.

M.Y, bu sırada kendisi ile yakınında bulunan Feride ve Cahit Bağrıyanık (13) ile Halime Yılmaz'ı (51) yaraladı.

Yaralanan 4 kişi Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Av TüfeğiSiirt
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