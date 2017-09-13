Yılana ateş etmek isterken kendisi ile 3 kişiyi yaraladı SİİRT (AA) - Siirt'te gördüğü yılana av tüfeğiyle ateş etmek isteyen çocuk, kendisi ile 3 kişiyi yaraladı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Uğurcuk mezrasında tandırda ekmek yapan Feride Bağrıyanık (59), kaldırdığı...

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:50