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Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu

- Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak, 70 milyon liralık büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve amorti numaralarının çekilişleri saat 20.00-20.30'da yapılacak

Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu
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ANKARA (AA) - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yılbaşı özel çekilişi, idarenin Anıttepe Binası'nda saat 15.00'de başlayacak. 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve 2 amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecekleri aktarılan duyuruda, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

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AmortiBüyük IkramiyeMilli Piyango İdaresiYılbaşı 2019 özel çekilişi
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