Yılbaşı dolayısıyla 500 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının yılbaşında ormanlardan kaçak ağaç kesimlerinin önüne geçmek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında 500 bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla orman ve ağaç sevgisinin artırılması, yılbaşı çamı olarak kullanılan çam, köknar, ladin gibi ağaçların usulsüz bir şekilde ormanlardan temininin önüne geçilmesi amacıyla orman teşkilatı tarafından Türkiye'nin her yerinde ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

"Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganıyla gerçekleştirilen ve ilgi gören kampanya çerçevesinde ülke genelinde 500 bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

- Kaçak kesimler için gerekli tedbirler alındı

Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle her yılbaşında, yılbaşı çamı olarak kullanılacak ağaçların ormanlardan usulsüz olarak temin edileceğine yönelik ihbarlar aldıklarını belirtti.

Usulsüz kesimleri engellemek amacıyla orman teşkilatının yılbaşı öncesi gerekli tedbirleri aldığını aktaran Eroğlu, "Alınan bu tedbirler neticesinde ülke genelinde önemli bir kaçak kesim olayıyla karşılaşılmadı." ifadesini kullandı.

Kaçak kesim için alınan tedbirlerin yanında halka ücretsiz fidan da dağıttıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl yaptığımız bu uygulamaya vatandaşlarımız bu yıl da büyük ilgi gösterdi. Dağıttığımız fidanlar ile vatandaşlarımız yeni yıla fidan dikerek girmiş oldu. Ağaç ve orman sevgisinin artırılması hususunda bu uygulamamızın başarıya ulaştığını düşünüyorum."

