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Yılbaşı dolayısıyla denizlerde alınan tedbirler

- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde 54 gemi ve bot ile yılbaşı kutlamalarının sorunsuz geçmesi amacıyla görev yapıyor - Gemi ve botlar, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Olcay'ın başkanlık ettiği Deniz Arama Kurtarma ve Harekat Merkezinden kontrol ediliyor

Yılbaşı dolayısıyla denizlerde alınan tedbirler

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde 54 gemi ve bot ile yılbaşı kutlamalarının sorunsuz geçmesi amacıyla görev yapıyor.

Alınan bilgiye göre, yılbaşında güvenliği sağlamak üzere Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege'de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 54 gemi ve bot görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma ve Harekat Merkezinden görevdeki gemi ve botlardan telsizle anlık bağlantı kurulup son durum hakkında bilgi alınıyor.

Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay'ın başkanlık ettiği harekat merkezinde 8 personel, 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Gelişmelere bağlı olarak risk bölgelerinde yeni görevlendirmeler yapılıyor.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında da yılbaşı kutlamaları dolayısıyla ilave tedbirler alındığı öğrenildi.

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