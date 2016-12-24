"Yılbaşı haftasında en çok elektrik 30 Aralık'ta tüketiliyor"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) elektrikte tüketici alışkanlıklarını gösteren çalışması, yeni yıl ve bayram gibi özel günlerde tüketim rekorunun, bir gün önceden kırıldığını ortaya koydu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2013'ten sonra yılbaşı ve bayram gibi özel dönemlerde İstanbul Avrupa Yakasının elektrik tüketim rakamlarını inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonuçlarına göre, elektrik tüketimi hazırlık dönemlerinde daha fazla oluyor. Böylece en yüksek elektrik tüketimi yeni yıl öncesi 30 Aralık'ta, bayram öncesi ise arife gününde gerçekleştiriliyor.

Çalışma kapsamında 26 Aralık 2015-1 Ocak 2016 haftasını kapsayan rakamlara bakıldığında, bu dönemde en yüksek elektrik tüketiminin saatte 86 milyon 617 bin kilovat ile 30 Aralık 2015'te gerçekleştiği görüldü. Bu rakam yılbaşı gecesine kıyasla yüzde 7,9 ve 29 Aralık 2015'e göre de yüzde 4,1 daha yüksek tüketime işaret etti.

Aynı şekilde 26 Aralık 2014-1 Ocak 2015 haftası incelendiğinde, 30 Aralık 2014'te yılbaşı gecesine göre yüzde 6,6 ve 29 Aralık'a kıyasla da yüzde 8,9 daha fazla elektrik tüketildiği gözlendi.





- Elektrik tüketimi yeni yılın ilk günü ve bayramlarda düşüyor





Yeni yıl sabahı elektrik tüketimi normal seyrine saat 13.00'ten sonra dönüyor.

Verilere göre, günlük elektrik tüketimi 31 Aralık 2015'te saatte 80 milyon 229 bin 665 kilovat, 1 Ocak 2016'da ise saatte 63 milyon 805 bin 94 kilovat olurken, bu da yüzde 20,4'lük düşüşe işaret etti. Ayrıca, 31 Aralık 2014'te saatte 80 milyon 78 bin 189 kilovat olan elektrik tüketimi, 1 Ocak 2015'te yüzde 21,2'lik azalışla saatte 62 milyon 989 bin 395 kilovata geriledi.

Bu da yeni yıl sabahına geç başlamanın yanı sıra sanayi ve ticarethanelerin büyük çoğunluğunun tatil olmasının etkisiyle elektrik tüketiminin 1 Ocak'ta düştüğünü gösterdi.



Öte yandan iş yerlerinin kapalı olması ve tüketicilerin çoğunlukla şehir dışına çıkması gibi nedenlerle bayram dönemlerinde elektrik tüketiminin azaldığı görüldü. Bayram temizliği ve hazırlıklarının yapıldığı arife günleri ise yıl içinde en fazla tüketimin gerçekleştiği zamanlardan biri oldu.





- "Kış aylarında ilkbahara kıyasla yüzde 26'lık yük artışı yaşanıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, yılın belirli dönemlerinde elektrik tüketiminde artış gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hava koşullarında radikal değişikliklerin yaşandığı günler ve yılbaşı gecesi gibi özel günler tüketimde artışın olduğu zamanlar arasında. Bayram günlerinde ise tüketimde azalma oluyor. Arife günleri de yıl içinde en fazla tüketimin görüldüğü zamanlardan biri. Yılbaşı gecesinden bir önceki akşam, yeni yıl hazırlıkları sırasında yoğun olarak elektrikli ev aletleri kullanılması tüketime artış olarak yansıyor. Yeni yıl döneminde tüketimde artış olmasının bir diğer sebebi de sert hava koşulları."

İslamoğlu, kış aylarında ilkbahara kıyasla yüzde 26'lık yük artışı yaşandığı bilgisini vererek, "Hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek arızalara karşı ekiplerimiz aralıksız görev yapıyor. Kış şartlarına karşı aldığımız önlemlerin yanı sıra tüketicilerimize kesintisiz dağıtım hizmeti vermek için planlı bakım çalışmalarımız ve yatırımlarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.