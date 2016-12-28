Yılbaşı öncesi çam ağacı nöbeti

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, yaklaşan yılbaşı öncesinde ağaç kesimini önlemek amacıyla nöbet tutmaya başladı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bölge şefleri ile orman muhafaza memurları, yılbaşının yaklaşması sebebiyle çam ağaçlarının kesilmemesi ya da koparılmaması için ilçenin Düzmeşe, Mescitli Acısu mevkisinde gece gündüz devriye gezerek denetim yapıyor.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü şeflerinden Rasim İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşının yaklaştığını anımsatarak, özellikle yol kenarlarındaki genç fidanların yılbaşı ağacı olarak süsleme amaçlı kesilmesini engellemek amacıyla sürekli yol kontrollerine çıktıklarını belirtti.

İnal, doğadaki ağaçların kesilmemesi çağrısı yaparak, isteyenlere fidan verdiklerini, özel sektör, otel işletmecileri ya da vatandaşların talepleri doğrultusunda her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi.

Zorlu kış şartlarında orman içleri ya da yol kenarlarında ağaç kesilmesine engel olmak için sürekli gezerek kontroller yaptıklarını ifade eden İnal, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüze bağlı fidanlığımızda talepleri karşılayacak her türlü fidan mevcuttur. Vatandaşlarımız ve özellikle turizm alanı olması bakımından oteller bölgesinde çok az ücret karşılığında fidan temin edilebilir. Yol kenarlarındaki genç fidanlarımıza zarar verilmesin. Bu vereceğimiz tüplü fidanları süsledikten sonra ilkbaharda toprakla buluşturmak isteyenlere yardımcı olacağımızın sözünü şimdiden veriyoruz."

Rasim İnal, kaçak fidan kesenlere para cezasının yanı sıra bir yıla kadar hapis cezası verilebileceğini de sözlerine ekledi.