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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

- Kars'ta yılbaşı öncesi kaçak içki üretip satanlara yönelik operasyonda, 441 şişe kaçak içki ele geçirildi - Olaya ilişkin biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta yılbaşı öncesi kaçak içki üretip satanlara yönelik operasyonda 441 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki imalatı yapan ve satanlara yönelik operasyon başlattı.

Bu çerçevede il merkezindeki bir çay ocağında arama yapan ekipler, 441 şişe kaçak votka ile kurusıkıdan çevrilen 2 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda C.U. ile yabancı uyruklu H.A, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polisin yılbaşı öncesi, içki üretip satmaya çalışanlara yönelik operasyonunun sürdüğü belirtildi.

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