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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

- Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, bin 787 şişe sahte içki ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda, bin 787 şişe sahte içki ele geçirildi,14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Adana, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana'da 12, Ankara ve Şanlıurfa'da ise birer şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında sahte içki imalathanesinde yapılan aramada, bin 787 şişe ile bidonlara doldurulmuş halde 60 litre sahte içki, çeşitli markalara ait 15 bin etiket, 5 bin 200 kapak, alkolmetre, bin 500 boş şişe ve 1 litre anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'inin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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