Yılbaşı öncesi

BURSA (AA) - Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu Başkanı Can Demir, yılbaşı öncesinde vatandaşları "sahte içki" konusunda uyardı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sahte içki tüketimine bağlı ölenlerin sayısının arttığını söyledi.

Yılbaşı öncesinde "2016'ya veda 2017'ye hoş geldin" eğlencelerinin sahte içki tüketilmesi sonucu faciaya dönüşebileceğini aktaran Demir, vatandaşların "Marka yerdeyiz. Burada olumsuz bir durum olmaz" demek yerine bizzat kontrolü elden bırakmamalarını istedi.

Demir, "Kontrol, güvene mani değildir" sözünü tüketicilerin unutmaması gerektiğini belirterek, "Aksi durum da eğlenceniz bir faciayla sonuçlanabilir. 'Bizi mi bulacak' demeyin. Son günlerde özellikle büyük illerde binlerce veya tonlarla ifade edilen sayılarda sahte içki yakalanıyor. Sahte içki tükettiğinizde başta görme yeteneğinizi kaybedebilir veya alınan miktara ve sahte içkinin hazırlanış dozuna göre canınızdan olabilirsiniz." dedi.

Türkiye'de, alkol ürünlerinde tüketici sağlığını korumak maksadıyla uluslararası düzeyde akıllı bandrol uygulamasının mevcut olduğunu ifade eden Demir, tüketicilerin, otel, bar ve eğlence merkezleriyle restoranlarda içki şişesinin önlerinde açılmasını istemelerini ve akıllı bandrolü detaylı olarak kontrol etmelerini önerdi.

Akıllı bandrolü olmayan veya önceden açılmış şişedekiler ile "ölçekli" adı altında bardaklara aktarılmış olarak servis edilen içki tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Yırtık ve bozulmuş bandrollü ürünler satın alınmamalıdır. Bu durum şişenin daha önce açıldığı anlamına gelir." diye konuştu.

Demir, alkollü içkilerde 2015 yılında bandrol kontrolü başlatıldığını, bandrolde bulunan seri numarasının 2847'ye kısa mesaj gönderilerek SMS sorgulamasının yapabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca akıllı telefonların mobil uygulama merkezlerinden Büis Akıllı Cihaz uygulaması ücretsiz olarak yüklenebilmektedir. Bu uygulamayla bandrol üzerindeki QR kodunun okutulması halinde uygulama sizi bandroldeki renk değişikliğini algılayabilmesi için yönlendirecek ve işlem tamamlandığında okutulan bandrole ait ürün bilgilerini kontrol edebileceksiniz. Akıllı cihaz uygulaması aynı zamanda bandrol seri numarasıyla da sorgulama yapabilmektedir."