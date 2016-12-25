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Yılbaşı piyango biletlerine yoğun ilgi

- Yeni yıla sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde "Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi" biletleri için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu

Yılbaşı piyango biletlerine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri için Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde hareketlilik sürüyor.

İstanbul'da bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen bilet kuyruğuna giren çocuklu ve yaşlı vatandaşlar da dikkati çekti.

Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi.

Vatandaşların Nimet Abla Gişesine ilgisi sürerken, çevredeki seyyar satıcıların da ellerinde kalan son biletleri satma çabaları devam ediyor.

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