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Yılbaşı tatilinin adresi "Uludağ"

- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki tesislerde 3 günlük yılbaşı tatiline yönelik doluluk oranları yüzde 90'ı geçti - Gündüz kayak, akşamları da havai fişek gösterisi, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı Uludağ'ın yeni yıla yüzde 100 dolulukla girmesi bekleniyor

Yılbaşı tatilinin adresi

BURSA (AA) - MUSTAFA BİKEÇ - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağyılbaşı tatilinde tercih edecekler, oldukça yoğun ve hareketli 3 gün geçirecek.

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki tesislerde hafta sonuyla birleşmesi dolayısıyla 3 gün olan yılbaşı tatiline yönelik doluluk oranları yüzde 90'ı geçti.

Yurt içinden ve dışından Uludağ'ı tercih edecek çok sayıda tatilci, gündüz kayak, akşamları da havai fişek gösterileri, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir hafta sonu ve yılbaşı akşamı geçirecek.

Yılbaşı tatiline yönelik müşterilerine zengin ve eğlenceli paketler hazırlayan tesisler, hazırlıklarını tamamladı.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı tatiline hazır olduklarını söyledi.

Uludağ'da geçen yılı dolu geçirdiklerini ifade eden Beceren, "Hazırız, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Genel olarak otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde. Yılbaşı gecesine kadar yüzde 100'e ulaşmayı umut ediyoruz." dedi.

- Bir ay öncesinden doldu

Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı, kendi otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, Uludağ genelindeki tesislerin de yeni yıla yüzde 100 dolulukla gireceğine inandığını söyledi.

Bu sezon 17 Kasım'dan bu yana müşteri kabulüne başladıklarını dile getiren Pınarcı, "Aralık ayını güzel geçirdik. Yılbaşı gecesi için rezervasyonlar bir ay öncesinden başladı ve tam doluluğa ulaştı. Bundan dolayı mutluyuz. Güzel bir de kar yağdı. Kayak yapmaya elverişli, kayakseverleri güzel günler bekliyor." diye konuştu.

Uslan Otel İşletme Müdürü Serdar Çoşar da otellerinin yüzde 100 dolduğunu vurgulayarak, "Sezon açılmasıyla Uludağ'da rezervasyonlar başlar. En dolu günlerinin ilki yılbaşı gecesi yaşanır. Rezervasyonlar 1-1,5 ay öncesinden başlar. Oteller olarak yılbaşı gecesinde bir sıkıntı yaşamayız." ifadesini kullandı.

Çoşar, yılbaşı gecesinde Uludağ'da canlı müzik, havai fişek gösterisi ve farklı yemek çeşitleri olacağını kaydetti.

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BursaKayakKış TurizmiTatilUludağYılbaşı
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